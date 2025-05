韓国の6人組ガールズグループ・IVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』のソウル・KSPO DOMEで行われたアンコール公演が収録された『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』(16日日本公開)の舞台裏映像が5月1日、公開された。同ワールドツアーは、デビューから3年の時を経て実現。計37公演のファイナルが東京ドームで開催され、公演チケットは発売直後10秒で即完売するなどの人気ぶりだった。今作ではYouTubeで約3億回再生されている「LOVE DIVE」「After LIKE」「I AM」などのヒット曲、「Off The Record」「Kitsch」などファンに刺さる曲など、IVEの多様な音楽スタイルと圧巻のパフォーマンスが存分に体験できる全20曲が収録されている。

また、同映画でしか聞くことができないメンバーの素顔に迫る舞台裏の様子やデビュー秘話などを語るインタビュー映像が収録され、メンバーそれぞれのIVEへの思いが明かされている。今回公開されたのは、ステージに向かうメンバーの様子を収めた舞台裏の映像。韓国でも解禁されていない貴重な映像となっている。メンバーの真剣な面持ちからも、DIVE(ファンネーム)へ最高のパフォーマンスを届けるという強い想いを受け取ることができる。本編では、本番前に意気込みを語る様子や歌の確認をする姿、ライブを終えたばかりのリラックスした表情など、貴重な姿がたっぷりと映し出されている。さらに、リハーサルの風景を切り取った写真も初公開された。圧倒的なカリスマと卓越したパフォーマンスの裏には、メンバーの並々ならぬ努力とこだわりが詰まっていることが、メンバーの後ろ姿から読み取ることができる。