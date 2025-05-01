RIP SLYME¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆMV¸ø³«¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡5¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIP SLYME¤¬1Æü¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ÉON¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÄÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5¿ÍÂÎÀ©¤ÎMV
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿ÍÁ´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¾RIP SLYME¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿±ÇÁüºî²È¤ÎMESS»á¤¬Ã´Åö¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤ËÊ±¤·¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÞ¯Íî¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¡£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIP SLYME¤Ï¡¢5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØJAPAN JAM 2025¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë5¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£Éü³è¤·¤¿RIP SLYME¤Ëº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÄÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5¿ÍÂÎÀ©¤ÎMV
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿ÍÁ´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¾RIP SLYME¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿±ÇÁüºî²È¤ÎMESS»á¤¬Ã´Åö¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤ËÊ±¤·¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÞ¯Íî¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¡£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIP SLYME¤Ï¡¢5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØJAPAN JAM 2025¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë5¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£Éü³è¤·¤¿RIP SLYME¤Ëº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£