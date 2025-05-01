¸µ½äººÄ¹¡¢½÷À¤Î²¼ÃåÀàÅðÇ§¤á¤ë¡¡ÀÅ²¬ÃÏºÛ½é¸øÈ½¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡½»Âð¤«¤é½÷ÀÍÑ²¼Ãå¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤È½»µï¿¯Æþ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÀÅ²¬¸©·Ù½äººÄ¹¤ÇÈï¹ð¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¤Ï1Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¡Ê±×»Ò¸µÄªºÛÈ½´±¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¸òÈÖ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¿¯Æþ¤¹¤ë½»Âð¤Ë½÷À¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡Ö½÷ÀÍÑ¤Î²¼Ãå¤òÅð¤ßµ¢¤Ã¤Æ¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÇÈï¹ð¤ÎºÇ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ù¤ä¤ß¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï2022Ç¯¡¢Æ±¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Î½»Âð2¸®¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷ÀÍÑ²¼Ãå·×8ÅÀ¤òÅð¤ó¤À¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£