¶×ºù¡¢²¦Ë²¤é¤Ë14¾¡1ÇÔ¡¡Âç¤ÎÎ¤·çÀÊ¡¢Æó½ê°ìÌçÏ¢¹ç·Î¸Å
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¡Ê11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤¬1Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç´Ø¶×ºù¤¬ËëÆâ¤Î²¦Ë²¤ä°¤±ê¤é¤È15ÈÖÏ¢Â³¤Ç¼è¤ê¡¢14¾¡1ÇÔ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Àè¾ì½êÇÆ¼Ô¤Ç½é¤Î¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤àÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤éÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤òºÆ³«¡£5¿Í¤ò¼¡¡¹¤È»ØÌ¾¤·¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ö½Õ½ä¶È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤É´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï½Ð·Î¸Å¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¤Ç¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¡£