¾®Æ¦Åç¤ÎÉÙµÖÈ¬È¨¿À¼Ò¤ÇÁ«ºÂ1100Ç¯µÇ°¤Î´ë²èÅ¸¡¡²áµî¤Îº×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¡¡¹áÀî
ÉÙµÖÈ¬È¨¿À¼Ò¡¡¹áÀî¡¦ÅÚ¾±Ä®
¡¡Á«ºÂ1100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾®Æ¦Åç¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¤ÎÉÙµÖÈ¬È¨¿À¼Ò¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤Ë¤¢¤ëÉÙµÖÈ¬È¨¿À¼Ò¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤«¤é¸æÎî¤¬°Ü¤µ¤ì¤Æ1100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á²áµî¤Îº×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¿À¼Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ñÎÁ¤Ê¤ÉÌó100ÅÀ¤¬1Æü¤«¤éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÅÚ¾±Ä®¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Î½ñÀ×¤Ç¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº£²ó¡¢½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï―¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸·¤«¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï5·î5Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿10·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎãÂçº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á«ºÂ1100Ç¯µÇ°º×¤â³«¤«¤ì¡¢ÂÀ¸ÝÂæ¤äÖà½÷Éñ¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£