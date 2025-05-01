¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø¡Ö¤³¤ì¤¬¼çÌò¤«¡Á¡ª¡×·à¾ìÈÇ¡ÖËÍ¤È¥í¥Ü¥³¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¼õ¤±´¶·ã
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡Ê42¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØËÍ¤È¥í¥Ü¥³¡Ù±þ±ç¾å±Ç¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼ÉÕ¤Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Î·à¾ìÈÇ¡£Ä¶¹âÀÇ½¥á¥¤¥É·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈOM¡Ê¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡Ë¤¬ÉáµÚ¤·¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ü¥ó¥É¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¼«¾ÎOM¡Ö¥í¥Ü¥³¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡È¸íÊô»Å¥á¥¤¥ÉÊª¸ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ü¥³Ìò¤Î¾¾Èø¤Ï¸ø³«¸å¤Ë½ÂÃ«¤Î±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼çÌò¤¸¤ã¤ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
±þ±ç¾å±Ç¤È¤¢¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤âÂ¿¤¯Èô¤ó¤À¡£¾¾Èø¤¬¡ÖÉ¨¤«¤ï¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢¡Ö¤³¤ì°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áÈÇ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¥ó¥ÉÌò¤ÎÄÅÅÄÈþÇÈ¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë²ÖÂ«¤âÂ£¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎµÜºê¼þÊ¿»á¤«¤é¡¢ÄÅÅÄ¤È¾¾Èø¤Ø»÷´é³¨ÉÕ¤¤Î¿§»æ¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£¾¾Èø¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¼çÌò¤«¡Á¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¡Ö¼¡¤Ï¼Â¼ÌÈÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÂçÃÏÊºÂÀÏº´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£