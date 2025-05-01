½ÐÃÙ¤ì¢ª¹ë²÷¤Þ¤¯¤ê¢ª¥ì¥³¡¼¥ÉV¡¡¥»¥ª¥ê¡¼¤òÌµ»ë¤·¤¿±ÑÍº¡¢19Ç¯Á°¤ÎÇËÅ·¹Ó¶¥ÇÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÄ»È©Î©¤Ä¡×
¸ÅÇÏÄ¹µ÷Î¥¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¤ÎG1Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎG1Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ê¼Ç3200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï4Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÈ¯Áö¤È¤Ê¤ë¡£Ê¿ÃÏG1ºÇÄ¹µ÷Î¥¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¸ÅÇÏºÇ¶¯¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤ò·è¤á¤ëÅÁÅý¤Î¥ì¡¼¥¹¡£²áµî¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤âï£¡¹¤¿¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢2006Ç¯¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡È¿¿µÕ¤Î¶¥ÇÏ¡É¤Ç°µ¾¡¡£²þ¤á¤ÆºÇ¶¯ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÖÌÇÃã¶ìÃã¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Á³Í¾Íµ¤½¤¦¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈáÌÄ¤Ï3Ê¬13ÉÃ¸å¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç2ÇÏ¿È¤Î½ÐÃÙ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈáÌÄ¤È¤â¼è¤ì¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Û¤Ü¸åÊý¤«¤é¤Îº¹¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë¡£1¼þÌÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤Ï¸å¤í¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¡£°È¾å¤ÎÉðËµ³¼ê¤Ï¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÇÏ¤Îµ¤¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½ù¡¹¤Ë°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢3¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Îºä¤Î²¼¤ê¤ÇÀª¤¤¤¬¤Ä¤¡¢5Æ¬´ç¹Ô¤Î³°¤«¤é¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆâ¥é¥Á±è¤¤¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ë¤È¡¢Éð¤Î±¦¥à¥Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤Ò¤È¿¤Ó¡£ÇØ¸å¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¤âÆÍ¤Êü¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï3Ê¬13ÉÃ4¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡£ÇËÅ·¹Ó¤ÊÁö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Î3¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Îºä¤Î²¼¤ê¤Ç¤Ï»Å³Ý¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥Ö¡¼¤òÇË¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇÆâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó¡Ê600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬33ÉÃ5¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤ÎµÓ¤òÈäÏª¡£Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡×¡ÖÌÇÃã¶ìÃã¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Á³Í¾Íµ¤½¤¦¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤Ç¤â¥Ç¥£¡¼¥×¤ÏËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ºä¤ò²¼¤ê¤Ê¤¬¤éÂè4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ÎÇ¡¤¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ö¥é¥¹¥È4F¤Î¥¿¥¤¥à¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤È¥¿¥áÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¡ÖË¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇÏ¤Ç¤¢¤½¤³¤«¤é»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ëÍ¦µ¤¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î°úÂà¸å¤âÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×»º¶ð¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¡£²áµî10Ç¯¤Ç4¾¡¤·¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÎÁ´·»Äï¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É»º¶ð¤Î¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤âÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¢¥×¥é¥À¥ê¥¢¡¢¥·¥å¥Ð¥ê¥¨¥í¡¼¥º¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£Å·¹ñ¤ÎÉã¤ËºÆ¤Ó·®¾Ï¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë