AndroidやWear OSの最新情報を紹介する「The Android Show: I/O Edition」が開催!

Googleは28日(現地時間)、現地時間(PDT)の2025年5月20日(火)から5月21日(水)に開催される開発者向けイベント「Google I/O 2025」に先立ってスマートフォン(スマホ)やタブレットなど向けプラットフォーム「Android」やスマートウォッチ向けプラットフォーム「Wear OS」の最新情報を紹介するイベント「The Android Show: I/O Edition」( http://android.com/io25 )を現地時間(PDT)の2025年5月13日(火)10時から開催するとお知らせしています。

Get a front row seat to The Android Show: I/O Edition 🍿 May 13, 10 AM PT.



Meet our team and learn about new experiences coming to Android.



Set a reminder and be the first in the know → https://t.co/z8QLNSYkl6 #TheAndroidShow pic.twitter.com/RTzTOwUtFN — Android (@Android) April 28, 2025

Coming soon to a watch near you…



Tune in to The Android Show for a first look at what’s new with Wear OS! ⌚✨ https://t.co/U7bv54koqB — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) April 29, 2025

イベントは動画配信サービス「YouTube」にてオンラインにて行われ、現在はベータ版が提供されており、今年6月にも正式版がリリース予定のAndroidの次期バージョン「Android 16(開発コード名:Baklava)」( https://developer.android.com/about/versions/16 )の詳細などが説明される見込みです。日本時間(JST)では5月14日(水)2時から。また合わせてGoogle I/O 2025のプログラムラインナップも公開されています。なお、Google I/O 2025の基調講演は日本時間(JST)の5月21日2時から実施される予定です。Googleでは同社が提供しているAIやWeb、クラウド、Android、Wear OSなどの最新情報を紹介する開発者向けイベントであるGoogle I/O 2025をアメリカ・カルフォルニア州マウンテンビューのGoogle本社近くにある「Shoreline Amphitheatre」およびオンラインにて開催し、ワークショップやセッション、ライブQ&A、チャットサポートなどのさまざまなプログラムが実施されます。一方、Androidについてはこれまでその年の後半、主に第3四半期(7〜9月)に正式版がリリースされてきましたが、今年は新しいAPIを備えたメジャーリリースとマイナーリリースの2つのリリースが計画されており、メジャーリリースとなる次期バージョンのAndroid 16は正式版が2025年第2四半期(4〜6月)にリリース予定となっています。なお、マイナーリリースは今年後半の第4四半期(9〜12月)に新しいAPIを含むAndroid 16の正式版以降の機能更新や最適化、バグ修正が行わる予定です。そのため、タイミング的にもGoogle I/O 2025の基調講演などにてAndroid 16の詳細が説明されると見られていましたが、同社ではAndroid 16についてはGoogle I/O 2025に先立ってオンラインにて「The Android Show」のスペシャルイベントとして詳細を説明することになりました。一方、Google I/O 2025では基調講演以外にもさまざまなプログラムが実施され、開発者向け基調講演は日本時間(JST)の5月21日5時30分から実施されます。またAndroidについては「What’s new in Android」が日本時間(JST)の5月21日7時30分から実施されるほか、Google Playについての「What’s new in Google Play」が日本時間(JST)の5月21日8時30分から、さらに「What’s new in Android Development tools」が日本時間(JST)の5月22日(木)2時から、「Adaptive Android development makes your app shine across devices」が5月22日3時から実施されるなどする予定です。

記事執筆:memn0ck

