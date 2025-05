ブレントフォードの快速アタッカーは今夏人気株になっている。



『TBR Football』によると、ブレントフォードに所属するカメルーン代表FWブライアン・エンベウモはニューカッスル・ユナイテッド行きが加速しているという。



2019年8月からブレントフォードに在籍しているエンベウモは加入後ここまで公式戦通算237試合に出場し、68ゴールを記録するなど主力として活躍。特に今季はプレミアリーグですでに18ゴール6アシストを記録するなどキャリアハイを更新中。ビッグクラブからも関心を寄せられる選手へと成長している。





