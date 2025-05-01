¡Ö¿¿Äí¤¢¤°¤ê¥¬ー¥Ç¥ó²¬»³Å¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¡¡5·î6Æü¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¿¿Äí¤¢¤°¤ê¥¬ー¥Ç¥ó²¬»³Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯
¡¡2024Ç¯¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅ¹â¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¿¿Äí¤¢¤°¤ê¥¬ー¥Ç¥ó²¬»³Å¹¤¬1Æü¡¢¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¿¿Äí»Ô¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î²Ã¹©ÉÊ¤äÎÌ¤êÇä¤ê¤Î¿©ºà¤Ê¤É¤â¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤Ï½Ü¤Î»³ºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¥Î¥³¤ä¥¦¥É¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë¡¢¥ï¥é¥Ó¤Ê¤É¤Î»³ºÚ¥Ê¥à¥ë¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿ÆÃÀ½¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤â¡£
¡¡¿¿ÄíËÜÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Öçõ¥èー¥°¥ë¥È¥¹¥àー¥¸ー¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿¿Äí»Ô»º¤Î¥Ò¥Î¥¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¾ì¤Î¤Û¤«¡¢100±ß¤ÎµÍ¤áÊüÂê¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6Æü¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥à¤ä¹í¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¿¥±¥Î¥³¤òÂç³ø¤Ç¤æ¤Ç¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£