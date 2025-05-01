Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥É¡¼¥Ê¥Äº¹¤·Æþ¤ì¡ÖÎÌ¤¬¥ì¥Ù¥Á¤¹¤®¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÀèÇÚ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡ÛÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNizi Project Season 2 Global Boys Audition¡×¡Ê¥Ë¥¸¥×¥í2¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEXZ¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¸¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬4·î30Æü¡¢Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£NEXZ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊFELIX¡Ë¤«¤é¤ÎÂçÎÌº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEXZ¡¢Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÂçÎÌº¹¤·Æþ¤ì¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂçÎÌ¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤È¼Ì¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£¤Þ¤¿ÂçÎÌ¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢Stray Kids¤Î¥¹¥ó¥ß¥ó¡ÊSEUNGMIN¡Ë¤ä¥¢¥¤¥¨¥ó¡ÊI.N¡Ë¤¬NEXZ¤Î¥Ô¥¶¤Ê¤É¤ÎÂçÎÌ¤Î¥Õ¡¼¥ÉÎà¤ò¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÌ¤¬¥ì¥Ù¥Á¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÀèÇÚ¡×¡Ö¥¥ã¥é¤âÂ£¤êÊª¤â·ã´Å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NEXZ¤Ï¡¢NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿JYP¤È¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNizi Project¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖNizi Project Season 2 Global Boys Audition¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ÌóÈ¾Ç¯¤ÎÆüËÜ¹ç½É¡¦´Ú¹ñ¹ç½É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥â¥ä¡¢¥æ¥¦¡¢¥Ï¥ë¡¢¥½ ¥´¥ó¡¢¥»¥¤¥¿¡¢¥Ò¥å¥¤¡¢¥æ¥¦¥¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.4ºÐ¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡Ë¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê7¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡NEXZ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÂçÎÌº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´¿´î
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂçÎÌ¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤È¼Ì¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£¤Þ¤¿ÂçÎÌ¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢Stray Kids¤Î¥¹¥ó¥ß¥ó¡ÊSEUNGMIN¡Ë¤ä¥¢¥¤¥¨¥ó¡ÊI.N¡Ë¤¬NEXZ¤Î¥Ô¥¶¤Ê¤É¤ÎÂçÎÌ¤Î¥Õ¡¼¥ÉÎà¤ò¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡NEXZ¤ËÂçÎÌº¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÌ¤¬¥ì¥Ù¥Á¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÀèÇÚ¡×¡Ö¥¥ã¥é¤âÂ£¤êÊª¤â·ã´Å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥Ë¥¸¥×¥í2¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦NEXZ¤Ã¤Æ¡©
NEXZ¤Ï¡¢NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿JYP¤È¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNizi Project¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖNizi Project Season 2 Global Boys Audition¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ÌóÈ¾Ç¯¤ÎÆüËÜ¹ç½É¡¦´Ú¹ñ¹ç½É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥â¥ä¡¢¥æ¥¦¡¢¥Ï¥ë¡¢¥½ ¥´¥ó¡¢¥»¥¤¥¿¡¢¥Ò¥å¥¤¡¢¥æ¥¦¥¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.4ºÐ¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡Ë¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê7¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û