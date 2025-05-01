¡Ú·ò¹¯¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ¬ÄË¡Öµ¤¾ÝÉÂ¡×¤«¤â¡¡¤¢¤¹ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É±«¡Äµ¤°µ²¼¤¬¤ê¾É¾õ½Ð¤ä¤¹¤¯¡¡°å»Õ¡Ö¿å¤ä¤ªÃã¤Ê¤É¤È¤Ã¤Æ½Û´Ä¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤ÈÂç»ö¡×ÂÐºö¥¢¥×¥ê¤â
5·î1Æü¤Ï¡¢Á´¹ñ180ÃÏÅÀ¤Ç²ÆÆü¤òµÏ¿¡£
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡×¤Ç¤¹¡£
»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµ¤¾ÝÄ£¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹26.9ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
°ìÊý¡¢Æü±¢¤¬¤Ê¤¯Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°º½µÖ¤Îµ¤²¹¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿²Æ¤Î½ë¤µ¡£
1Æü¤ÏÆîÉ÷¤¬»³¤ò±Û¤¨¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤È¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ç¤â4·î30Æü¤«¤é10ÅÙ¶á¤¯¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹18.7ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¡Ö¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£
Æ¬ÄË¤òÁÊ¤¨¤ëÃËÀ´µ¼Ô¡£
±¡Ä¹¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
µÞ¤Ë±«¤¬¹ß¤ëÁ°¤È¤«µ¤°µ¤¬µÞ¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤Ë¡¢·ì´É³ÈÄ¥¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ì´É¤¬³ÈÄ¥¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ëÆ¬ÄË¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµ¤¾ÝÉÂ¡¢Å·µ¤ÉÂ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ëµ¤¾ÝÉÂ¡£
ÆÃ¤Ë¡¢µ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë±«¤ÎÆü¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤Ç¡¢µ¤°µ¤â²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
¡Êµ¤¾ÝÉÂ¡ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤«¤é¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¬ÄË¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢´¶³Ð´ï¤Î·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤ä¿å¤ä¤ªÃã¤Ê¤É¤ò1ÇÕ¤«¤é2ÇÕ¤°¤é¤¤°û¤ó¤Ç¡¢½Û´Ä¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÂç»ö¡£
¤³¤ÎÅ·µ¤¤ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÆ¬ÄË¡¼¤ë¡×¡£
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ëÅìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤«¤é°ìÆüÃæ¡¢·Ù²ü¥Þ¡¼¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¤ÎÅìµþ¤Ï±«Í½Êó¡£
µ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬ÄË¡¼¤ë¥¢¥×¥ê¤¬·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ìô¤Î½àÈ÷¤ä¿åÊ¬Êäµë¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÍ½ËÉÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤â¹²¤Æ¤º¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¶õÌÏÍÍ¡£
ÆÃ¤Ë2Æü¤ÈÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤°µ¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï23.8ÅÙ¤È½é²Æ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤Î¶õÌÏÍÍ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2ÆüÄ«¤«¤éÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï±«Í½Êó¡£
µ¤²¹¤â20ÅÙ¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
4Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ï¡¢²ÆÆü¤È¤Ê¤ëºÇ¹âµ¤²¹26ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¡£
1Æü¤´¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤âÂç¤¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÂÎÄ´´ÉÍý¤äÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£