TBS ¡È¹¾Æ¬2:50ÁûÆ°¡É ¤ò¼Õºá¤â¡Ä±ÊÌî²ê°ê ¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑ¡É ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÉ¾²Á°ìÊÑ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤µ»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡4·î30Æü¡¢TBS¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢3·î29Æü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌ³¤¬¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÁüÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£Æ±¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¹¾Æ¬2:50¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÈÖÀë¤ò·ó¤Í¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø²¶¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Ê¤É¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¾Æ¬¤µ¤ó¤Î ¡ÈË½Áö¡É ¤ÏÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º¥·¡¼¥ó¤Ï ¡ÈÊüÁ÷»ö¸Î¡É ¤È¤·¤ÆTVer¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÔÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢TVer¤ÎÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡Ô¥¢¥ó ¥ß¥«¤µ¤ó¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢¹¾Æ¬2:50¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅöÆü¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¹¾Æ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢3·î30Æü¤ËYouTube¾å¤Ç¼ÕºáÆ°²è¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¹¾Æ¬¤Î ¡ÈË½Áö¡É ¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬Í½¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ºîÂ¦¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤¬»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤µ¤Ø¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ôº£¤µ¤é¤Þ¤¿¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤Æ±ÊÌî¤µ¤ó¤Î²Ð¾Ã¤·³èÆ°¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô²¿¡©¤³¤Îº£¤µ¤é´¶¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡ÔÉÔÎÑ¤Î±ÊÌî¤Ï¥¹¥ë¡¼¤ÇÉ¬»à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¹¾Æ¬¤Ë¤³¤Î»ÅÂÇ¤Á¡¡TBS¤Ï¥¯¥½¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø´¶¼Õº×¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤È¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾õ¶·¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Î3·î31Æü¿¼Ìë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø±ÊÌî²ê°ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡ØÉáÄÌ¤ËÀ¸Íý¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¤À¤±¡Ù¤È¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢³ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÅÄÃæ·½¤µ¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¤Î ¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎÀ¶½ãÇÉ¥¥ã¥é¤¬Êø²õ¤·¡¢¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ëµÕÅ¾¸½¾Ý¤âµ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤·¤ì¤Ã¤È¡Ø´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTBS¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ÎË½Áö¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê ¡ÈÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¡É ¤¬¾Ã¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ï·îËö¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢TBS¤È¤·¤Æ¤Ï±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶É¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£