ºæÀµ¾Ï¤Î¸µºÊ¤Î¡Ö¸µÁÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¡×¡¡»³Íü¤Î1500ÄÚÂç¹ëÅ¡¤Ç¥¸¥ã¥àºî¤ê¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¸µÁÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈºæÀµ¾Ï¡Ê78¡Ë¤Î¸µºÊ¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ÅÄÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬4·î30Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄáÉÓ¹§ÂÀÏº¡¡Å¾¿¦¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸¡û¡û¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»³Íü¸©ºß½»¤ÇÃÏ¸µ»º¤Î²Ì¼Â¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥ã¥àÀ½Â¤¤Ê¤É¤Ç¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³Íü¡¦²Ï¸ý¸Ð¤Î¶á¤¯¤ÎÌó1500ÄÚ¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ëºß½»¤¹¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¡£30Ç¯Á°¤Ëºæ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë2¿Í¤Î¶¦Íºâ»º¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿ÊÌÁñ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊª·ï¤òÇã¤¤¼è¤ë¤Èºæ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¸¢Íø¾ùÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºæ¤È¤Ï1989Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢2001Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤«¤é»³Íü¤Î²ÌÊª¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¢À½Â¤¡¢¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ»³Íü¤ÎÆ»¤Î±Ø¤äÅìµþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¡¢ÊìÀÅ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë»³Íü¤Ë°Ü½»¡£Êì¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌÁñ¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬½Ï¤·¤¿¥×¥é¥àÌó300¸Ä¤ò¸¼´ØÁ°¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¡Á3Æü¤Ç¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¤Ë½Ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÁ´Éô¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤Æ¶áÎÙ¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤Ç¥¸¥ã¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥é¥à¤ò¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤¿¤éÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ª»Å»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£