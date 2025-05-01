½©¸µ¿¿²Æ¡¢´Ú¹ñ°ì¿ÍÎ¹¤Ø¡¡¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¡¡½©¸µ¿¿²Æ¤¬¡¢´Ú¹ñ°ì¿ÍÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û½©¸µ¿¿²Æ¡¢¶À±Û¤·¤Î¥¥åー¥È¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ë
¡¡4·î26Æü¤Ë¡Ö#1¿ÍÈô¹Ôµ¡¥Ç¥Ó¥åー¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢µ¡Æâ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿³¹¤ÎÌë·Ê¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿½©¸µ¡£¤½¤Î¹Ô¤Àè¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡½©¸µ¤Ï¡Ö1¿Í´Ú¹ñ¼Ì¿¿¤¿¤Á¡×¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òÆþ¤ì¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¡Ö¤³¤ì¿ÍÀ¸¤Ç²¿²ó¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£±Æ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÉ÷·Ê¤ä¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥»¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñÎÁÍý¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ê¤É¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ËBEATLESS¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½©¸µ¤Ï4·î18Æü¤Ë¡Ø½©¸µ¿¿²Æ¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¤â´Ú¹ñ°ì¿ÍÎ¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë°ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë