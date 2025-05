SKY-HI率いるBMSGがこれまで手がけたオーディションを追ったプログラム『THE FIRST』(2021年)、『MISSIONx2』(2022年〜2023年)、『No No Girls』(2024年〜2025年)の各総集編が、3夜連続でBMSG公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。BE:FIRST、MAZZEL、HANAを輩出した各プログラムは、プロデューサーと候補者との関係性、そして時には厳しい審査の中で候補者が成長していく"ありのまま"を映し出し、オーディションの枠にとどまらない育成プログラムとしての側面も併せ持っている。そんなBMSGを象徴する3つのオーディションが、それぞれ3時間に凝縮され配信される。

『No No Girls』に続く4つ目のオーディションプログラム『THE LAST PIECE』は、TBSの朝の情報番組『THE TIME,』(月〜金 午前5時20分〜午前8時)にて6月末より放送が決定している。『THE LAST PIECE』には『THE FIRST』『MISSIONx2』の候補者(現BMSG TRAINEE)も参加しており、BMSGにとって節目となるプログラムとなる。ゴールデンウィーク期間中にこれまでの軌跡を振り返り、BMSGの3組目のボーイズグループが誕生する『THE LAST PIECE』の始動に期待を膨らませることができる特別企画となる。■プレミア公開日時・5月4日(日)午後8時30分BOYS GROUP AUDITION 2021『THE FIRST』-Highlights-・5月5日(月・祝)午後8時30分AUDITION DOCUMENTARY PROGRAM『MISSIONx2』-Highlights-・5月6日(火・祝)午後8時30分GIRLS GROUP AUDITION 2024『No No Girls』-Highlights-