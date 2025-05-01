¡ÚÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡ÛÄÌ¾¦À¯ºöÅù¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«ÄÌ¤·¤òµ°Æ»½¤Àµ¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·
À¯ºö¶âÍø¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤ò·èÄê¡¢Å¸Ë¾¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢5·î1Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢ÌµÃ´ÊÝ¥³ー¥ë¥ìー¥È¡Ê¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥ÈÊª¡Ë¤ò0.5¡óÄøÅÙ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´°÷°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤ËÇ¯4²ó¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤ÎÅ¸Ë¾¡×¡ÊÅ¸Ë¾¥ì¥Ýー¥È¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤¬ÂÐÁ°Ç¯ÅÙÈæ1.1¡ó¤«¤é0.5¡ó¤Ø¡¢2026Ç¯ÅÙ¤¬Æ±1.0¡ó¤«¤é0.7¡ó¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç°ø¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¾¦À¯ºöÅù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿³¤³°·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¥Úー¥¹Æß²½¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê²¼Íî¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤Î²¼¿¶¤ìÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¸«ÄÌ¤·´ü´Ö¤ò2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç1Ç¯±ä¤Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸«ÄÌ¤·´ü´Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡ÖÊª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È³µ¤ÍÀ°¹çÅª¤Ê¿å½à¤Ç¿ä°Ü¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÊª²ÁÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½»þ´ü¤¬1Ç¯ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Êª²Á¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤È2026Ç¯ÅÙ¤Ï²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¤¿Á°²ó¤«¤é½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿ÞÉ½¡Û2024～2027Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤ÎÂçÀª¸«ÄÌ¤· ÂÐÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡¢¡ó¡£¤Ê¤ª¡ã¡äÆâ¤ÏÀ¯ºö°Ñ°÷¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ±ûÃÍ¡£½Ð½ê¡§·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤ÎÅ¸Ë¾¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ôºîÀ®
Íø¾å¤²¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡¿ÆüÊÆ¤Î¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÁØ½ÅÍ×
²ñ¹ç·ë²Ì¤Î¸øÉ½Ä¾¸å¡¢»Ô¾ì¤Ï±ß°Â¡¦¶âÍøÄã²¼¤ÇÈ¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÊÆ´Ö¤Ç¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ±ß°ÂÀ§Àµ°µÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍø¾å¤²¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¿µ½Å»ÑÀª¤ÎÌÀ³Î²½¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸«Êý¤Ë¤â½¤Àµ°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤êÊª²Á¤¬ÂÆ§¤ß¤·¡¢¸«ÄÌ¤·¤ÎÃ£À®¤¬¸å¤º¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íø¾å¤²¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ß°Â´ðÄ´¤¬Â³¤±¤ÐÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ä¾õ¶·¤Î²þÁ±¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
À¯ºö¼¡Âè¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Àµ¾ï²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÄã¶âÍø·ÑÂ³¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç»Ô¾ì¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÅöÌÌ¤Ï´ØÀÇÀ¯ºö¤Î¹ÔÊý¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¡×´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¹ñÆâ·Êµ¤¤â¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤ÇÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢º£¸å¤ÏÆüÊÆ¤Î¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÁØ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÍËÜ ·û¹° ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥º·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー