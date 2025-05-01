¤¤¤è¤¤¤è°úÂà¡ª¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó6000·Ï ±¿¹Ô³«»Ï¤«¤éÌó30Ç¯¡Ä¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ï£µ·î18ÆüÌë
¹Åç»Ô¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¡×¤Ç³«¶ÈÅö½é¤«¤éÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿½éÂå¼ÖÎ¾6000·Ï¤¬¡¢£µ·î18Æü¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô³«»Ï¤«¤éÌó30Ç¯¡¢¿··¿7000·Ï¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬´°Î»¤·¡¢Ä¹¤¤Ì³¤á¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄÌ±Ø¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÅöÆü18»þ¤«¤é¥é¥¹¥È¥é¥ó½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
6000·Ï¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï±èÀþ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼ÌÀ¸²è¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÏµÇ°¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥«¡¼¥É¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾èµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖHiroPa¡×Æâ¤Î¡Ökiond¤Ò¤í¤·¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢6000·Ï¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ò£´·î26Æü¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°úÂàµÇ°¥°¥Ã¥º¤ä¼ÖÎ¾Éôºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6000·Ï¼ÖÎ¾¤Ï¡¢1992Ç¯1·î¤Ë¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1993Ç¯7·î¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î01ÊÔÀ®¤¬¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1994Ç¯8·î¤Ë¤Ï±Ä¶È±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢6000·Ï¤Ï»ÔÌ±¤ÎÂ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÏ«¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£