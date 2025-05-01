¡Ö´À¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¡Ä¡×°ìÈÌ¿Í¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤âÍ¸ú¡¡¾ÃËÉ½ð°÷¤¬½ë¤µ¤ËÂÎ¤ò´·¤é¤¹¡Ö½ëÇ®½ç²½¡×·±Îý¡¡KSBµÜÀî¥¢¥Ê¤â»²²Ã¡ª
¡Ö½ëÇ®½ç²½¡×·±Îý¤Ë»²²Ã¤¹¤ëKSB¤ÎµÜÀî¼þ»°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡¡²¬»³»Ô¤Î¾ÃËÉ½ð°÷¤¬²Æ¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎ¤ò´·¤é¤¹¡Ö½ëÇ®½ç²½¡×¤Î·±Îý¤¬1Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¾ÃËÉ½ð¤Î½ð°÷11¿Í¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¤¹¤ë»þ¤ÎÉþ¤òÃå¤ÆÌó20Ê¬´Ö¡¢¾ÃËÉ½ð¤ÎÉßÃÏÆâ¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜÀî¼þ»°¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÉþ¤Ï¡¢Ç®¤òÆ¨¤¬¤¹ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉþÁõ¤Ç»ä¤âÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÜÀî¼þ»°¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤Þ¤À10Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¾åÈ¾¿È¤Ï´À¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½ë¤¤Ãæ¤Ç·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³»ÔËÌ¾ÃËÉ½ð¤Ç¤Ï²Æ¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë²Ð»ö¤äºÒ³²¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËèÇ¯4·î¤«¤é9·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡Ö½ëÇ®½ç²½¡×¤Î·±Îý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü¤«¤é2½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â½µ¤Ë2²ó¤Û¤É·±Îý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê·±Îý¸å¤Î½ð°÷¡Ë
¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ë¤¤¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÉþ¤¬¡Ë¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ç¤¹¡×
¡Ê·±Îý¤·¤¿¾ÃËÉ½ð°÷¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ò½Å¤Í¤Æ²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê²¬»³»ÔËÌ¾ÃËÉ½ð ÆÃÊÌ¹âÅÙµß½õÂâ¡¿ºû»³µ®¹° ÂâÄ¹¡Ë
¡Ö²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸½¾ì³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¸½¾ì³èÆ°¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡²¬»³»ÔËÌ¾ÃËÉ½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö½ëÇ®½ç²½¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¡¢²áÅÙ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉÄ£¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯5·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ²¬»³¸©¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç2310¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£