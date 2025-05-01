FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤òÃÎ¿ÍÃËÀ­¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬º¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î¡È¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¡É¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ø³ä¤Î¤¤¤¤¥Ð¥¤¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù
¡ØÊª¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡Ù

ÃÎ¿ÍÃËÀ­¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¡£·Ù»¡¤Ï4·î30Æü¡¢¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦19ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î¡¢20Âå¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ­¤òÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤ä¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¢¤«¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¿¦¶È¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢2¿Í¤ÏÊ¡²¬»Ô¡¦Ãæ½§¤Î°û¿©Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖÍ·¤Ö¶â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤«¤éÊÌ¤Î¡È¥Ð¥¤¥È¡É¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ø¼¨¤ÇÈëÆ¿À­¤Î¹â¤¤SNS¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ø¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¶ä¹Ô°÷¤òÁõ¤¤ »ØÄê¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ¥«ー¥É¤Î¼õ¤±¼è¤ê¸å¡¢ATM¤Ë¤Æ¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡Ù

¡Ø½¢¶È»þ´Ö Ê¿Æü10:00～19:00¡¡¢¨»þ´ÖÄ´À°²ÄÇ½¡¡¢¨½µ1Æü¤«¤éOK¡Ù

¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡£

¡Ø¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¼«Âð¤Î²èÁü¤òÁ÷¤ì¡Ù

»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¡¢²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ï¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ø¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é²È¤È¤«¤Þ¤Ç ²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù

ÃËÀ­¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃË¤¬¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¡áÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤Î¡È¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¡É¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»Ø¼¨·ÏÅý¤ä¡¢¤Û¤«¤Î»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£