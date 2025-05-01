¡ÚMLB¡Û¡È4·î¤Î¼ºË¾¡É¤Ë¥½¥È¤òÁª½Ð¡Ä¡ÄÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÂç·¿·ÀÌó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦
¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï4·î¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¡×¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¡×¡Ö´üÂÔ³°¤ì¤ÎÁª¼ê¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¡£±¦Íã¼êÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤òÁª¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ò´üÂÔ³°¤ì¤È¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇ¹â·ÀÌó¤Ë¸«¹ç¤¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸
¡ØESPN¡Ù¤ÏÀè¤´¤í¡¢¡Ö4·î¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ½øÈ×Àï¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¼ºË¾Áª¼ê¤¿¤Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤¬¡Ö¥á¥¸¥ãー¤ÇºÇ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿±¦Íã¼êÉôÌç¤Ï¡¢4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.427¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¡¢OPS1.282¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¼¡¤Ë¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.³°Ìî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥¢¡¦¥êー¥°4·î¤ÎMVP¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥êー¥°4·î¤ÎMVP¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï´°Á´¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤Ç¡¢ºòµ¨Éé¤Ã¤¿Â¤Î¥±¥¬¤«¤é¤â²óÉü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.346¡Ê4·îËöÆü¤Ç.345¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ³°¤ì¡¢¼ºË¾¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¥½¥È¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¤¹¤´¤¯°¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê°ìÎÝ¼êÉôÌç¤Ç´üÂÔ³°¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¥Ö¥é¥Ç¥£¥ßー¥ë¡¦¥²¥ìー¥íJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È°ÎÂç¤Ê³èÌö¡É¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥´¥íÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¤È¤³¤íÄ¹ÂÇÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×°ø¤Î1¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï»þ¡¹¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤òÀ¸¤à¡£Îã¤¨¤Ð2023Ç¯¤Ï¡¢4·î¤ËÂÇÎ¨.202¡¢8·î¤Ë¤â.219¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤¬Âç·¿·ÀÌó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤º¤ìÄ´»Ò¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÎÉ¤¤Ãû¸õ¡×»Ø´ø´±¤ÏÉÔ°Â»ë¤»¤º
¥½¥È¤Ï4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.241¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¡¢OPS.752¤ÈÄãÄ´¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤Î10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇ¹â·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ´ÆÆÄ¤ÏÍÊ¸î¡£30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖºòÆü¤Î»î¹ç¡Ê¸½ÃÏ29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥«ー¥É¡Ë¤Ï¡¢¥½¥È¤¬Âç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹´°àú¤ÊÎã¤À¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂÇµå¤ò2ËÜÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤ÏµÕÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Íµå¤âÁª¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËµÕÊý¸þ¤Ø¶¯¤¤ÂÇµå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤ÂÇÀÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤Ãû¸õ¤À¤è¡£Èà¤ÏÂç¾æÉ×¤µ¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥Éー¥¢ÆâÌî¼ê¤È¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¥½¥È¡£5·î¤ò·Þ¤¨¤ÆµÕ½±¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£