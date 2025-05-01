¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢Åìµþ¡¡ÈþÍÆ»Õ¤¬¼Â±é¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÃåÍÑÂ¥¤¹
¡¡¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ï1Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤äÃÏ°è½»Ì±¤é·×Ìó50¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈþÍÆ»Õ¤¬¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â»÷¹ç¤¦È±·Á¤ä¡¢Êø¤ì¤¿È±¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÄ¾¤¹ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼Â±é¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤â³«ºÅ¡£Á´¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬2024Ç¯7·î¤Ë¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃåÍÑÎ¨¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢°¦É²¸©¤¬69.3¡ó¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï15.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20¡Á24Ç¯¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤Ï139¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á132¿Í¤¬Ì¤ÃåÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£