Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸ø³«¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄº¤¤¤ÆÂÎÄ´ÎÉ¹¥¤Ç¡¼¤¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬4·î30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢¡ÈÁêÊý¡ÉºäËÜÅßÈþ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡ÖºÇ¶áÎÉ¼Á¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¤¨¤´¤Þ¥ª¥¤¥ë¤ò¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÄº¤¯¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥º¤âÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¡×¤È»ç¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤ä»ÒÆÃÀ½¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÎ¹¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Å¤Ä¥é¥Ã¥×¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç»ý»²¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÍÆ´ï¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¥¤¥Á¥Â¥¯¤ä¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¸ø³«¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤Î¼ïÎà¤ò¸«¤Æ°ú¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ä«¤â¤·¤Ã¤«¤êÄº¤¤¤ÆÂÎÄ´ÎÉ¹¥¤Ç¡¼¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤âÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ÆÆü¡¹·ò¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£