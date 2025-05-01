µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¹â²¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥á¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤äÉÊ¼ï¤Î³«È¯¤Ê¤É¤òÄó°Æ ¸©ÇÀ¶ÈºÆÀ¸¶¨µÄ²ñ¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÇÀ¶È¼Ô¤Î½êÆÀÊä½þ¤äÃÏ°èÇÀ¶È¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¸©¤äÇÀ¶ÈÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬2025Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¸©ÇÀ¶ÈºÆÀ¸¶¨µÄ²ñ¤ÎÁí²ñ¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶¨µÄ²ñ¤ÏÇÀ¶È¼Ô¤Î½êÆÀÊä½þ¤äÀïÎ¬ºîÊª¤ÎÀ¸»º¿¶¶½¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë2011Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢ËèÇ¯¤ÎÊÆ¤ÎÀ¸»ºÌÌÀÑ¤ÎÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí²ñ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¸©¤äJA¹âÃÎ¸©¤Ê¤É¤«¤é17¿Í¤¬»²²Ã¡£
2024Ç¯ÅÙ¤«¤é3¤«Ç¯¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¿åÅÄ¼ý±×ÎÏ¶¯²½¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¹â²¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÏÇÝÊýË¡¤äÉÊ¼ï¤Î³«È¯¡¢ ºîÉÕ¤±»þ´ü¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊÑ¿ô¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¼ûÍ×¤ò¤Á¤ç¤¦¤ÉËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¶¡µë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤â¤µ¤ì¤¿¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¤Î²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤ä2025Ç¯»º¤ÎÊÆ¤ÎÀ¸»º¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤ÇÅß¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÎ×»þÁí²ñ¤Ç2026Ç¯»º¤ÎÊÆ¤ÎÀ¸»ºÌÌÀÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£