¥é¥ª¥¹¤Ç³Ø¹»·úÀß³èÆ°Â³¤±¤ë¹âÃÎ¾¦¶È Ìó115Ëü±ß¤ò¹âÃÎ¥é¥ª¥¹²ñ¤ËÂ£Äè¡Ú¹âÃÎ¡Û
30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¦¥é¥ª¥¹¤Ç³Ø¹»¤ò·ú¤Æ¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤¬³Ø¹»¤Î·úÀß»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½115Ëü±ß¤ò¹âÃÎ¥é¥ª¥¹²ñ¤ËÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥é¥ª¥¹¤Î³Ø¹»·úÀß³èÆ°¤Ï¡¢¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï114Ëü9000±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¾¦¶È¤Ç¤Ï¡¢1994Ç¯¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÌÏµ¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥é¥ª¥¹¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿Ì±·ÝÉÊ¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¶â¤ò¤â¤È¤Ë¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤ò·ú¤Æ¤ë»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤È1¤Ä¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¡¢3¤Ä¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¡¢À¸ÅÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹»À¸ÅÌ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢¹âÃÎ¥é¥ª¥¹²ñ¤Î´äº´¸÷¹Éû²ñÄ¹¤ËÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹âÃÎ¥é¥ª¥¹²ñ¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤È¤«¸½ÃÏ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤é¡×
Ž¥À¸ÅÌ²ñÄ¹ ÀîÞ¼Àé²Æ¤µ¤ó
¡Ö¥é¥ª¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸«¼é¤ë¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤ÎÀ®À¥¹§¼£¹»Ä¹¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÍý²ò¤È±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À®À¥¹§¼£¹»Ä¹
¡Ö¹âÃÎ¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹âÃÎ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤·¡¢³Ø¹»Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ²ñ³èÆ°¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥é¥ª¥¹¤Ø¤Î»Ù±ç¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¥À¸ÅÌ²ñÄ¹ ÀîÞ¼Àé²Æ¤µ¤ó
¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¡¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊËÜ¼Á¤ÏÆ¨¤¬¤µ¤º¤Ë¡¢¡Êº£¸å¤â¡Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢8·î¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¡¢10¹»ÌÜ¤Î³Ø¹»·úÀß¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏ¤Î»ö¾ð¤òÄ´¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£