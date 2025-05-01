¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¥Õ¥é¤Ú¤Ë¡í¤¤¤Á¤´´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¡í¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇÅÐ¾ì¡£²ÌÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡Ö°ìÀ¸°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡£¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ5·î2Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ver.¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Áá¤¯¤â¤¤¤Á¤´¹¥¤¤«¤éÂçÀä»¿
¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼²ÌÆù¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¥ì¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¾è¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ver.¡×¤Ï¡¢¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼²ÌÆù¡¢¥¸¥å¥ì¡¢¥·¡¼¥É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ê°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤¬776±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤¬790±ß¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢5·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥ï¡¼¥É²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ÃíÊ¸¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢
¡Öçõ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¡Ö´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Áý¤·Áý¤·¡×
¡Ö²ÌÆù´¶¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡Ö°ìÀ¸°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë