¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¡¦¾¾ÌÚ¶êÀ¸Áª¼ê¤¬SNS¤ÇÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð! ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ

トルコ1部ギョズテペでプレーする松木玖生選手が、4月30日に迎えた22歳の誕生日に感謝の気持ちを自身のSNSで表明した。松木選手は、誕生日を祝ってくれた多くのメッセージに対し、"Thank you for all the messages and congratulations!! It was a great memory for me. Teşekkür ederim(たくさんのメッセージとお祝いをありがとうございました!! 私にとって素晴らしい思い出になりました。テシェッキュル エデリム(トルコ語で「ありがとう」))"と感謝の言葉を述べた。また、「沢山のメッセージをありがとうございます!!」と日本語でもファンへの感謝を伝えている。投稿には、装飾された部屋で撮影された写真や、チームメートに祝福される動画も含まれており、特別な日を楽しく過ごした様子が伺える。この投稿にはユーザーからの反応も寄せられている。「おめでとう」「これからも応援しています」といったコメントが見られ、多くのファンが松木選手の誕生日を祝福している。