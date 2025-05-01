¡Úë¾Êó¡Û²¬»³¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÇÈÂ¿ÍÎ¼£»á¡Ê81¡Ë¤¬»àµî¡¡¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤Ê¤ÉÎòÇ¤
²¬»³»ÔËÌ¶è¡¦²Ã²ì·´Áªµó¶è¡¡ÇÈÂ¿ÍÎ¼£¤µ¤ó¡Ê²¬»³¸©µÄ²ñHP¤è¤ê¡Ë
¡¡²¬»³¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÇÈÂ¿ÍÎ¼£¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©µÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÈÂ¿¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©µÄÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¡¢2003Ç¯4·î¤Ë½éÅöÁª¡¢¸½ºß6´üÌÜ¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡¦²Ã²ì·´Áªµó¶è¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯5·î¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÏÉûµÄÄ¹¡¢2020Ç¯5·î¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÏµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ï4Æü¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Ç¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤Î¤Ö²ñ¤¬31Æü¡¢²¬»³¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£