¡ÖÉáÄÌ¤ÏÉé¤±¤ëÎ¨¤¬¹â¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡×°æ¾å¾°Ìï¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹·èÀï¤Ë¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤¬»ýÏÀ¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¹ë²÷KO¡×
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï5·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥êー¥Ê¤ÇWBAÆ±µé1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
°æ¾å¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëYouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÖÉé¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°æ¾å¤Î¾¡Íø¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤Ç»î¹ç¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
°æ¾å¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈª»³»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Àï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¾¯¤·Íî¤Á¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï°æ¾å¤Î¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¹ë²÷KO¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤òÊÆ¹ñ¤Ç¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÆ¨¤²¤ë¡£¼¡¤ÎÁª¼ê¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥à¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¡Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¡Ù¤È¡Ê¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È°æ¾å¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ë¶±¤Þ¤º±þÀï¤Ç¤¤ë¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÎÀïÀÓ¤Ï26¾¡¡Ê14KO¡Ë1ÇÔ¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ËÁ´ÊÆ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò4ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿29ºÐ¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥¯¥µー¤À¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Ê¥ß¥¿¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ë¡×¡£ÄÌ¾Î¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÂÇ·âÎÏ¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö°ì¤«È¬¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ê»î¹ç¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¤³¤Î²ÁÃÍ¤¬·è¤Þ¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÇË²õÎÏ¤ò°æ¾å¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°æ¾å¤Ë¤ÏÀ»ÃÏ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡ª¥â¥ó¥¹¥¿ー¤À¡ª¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈKO¤Ç¤Î°µ¾¡·à¤ò´üÂÔ¡£°æ¾å¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯9·î14Æü¤Ë¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¡¢12·î¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Üー¥ë¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡ËÀï¤Î2»î¹ç¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÏÀè¤Î»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¤ÈÉé¤±¤ëÎ¨¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤±¤É°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¾¡¤Ä¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¡Ê°æ¾å¤Ï¡Ë¤Û¤Ü99.9%Éé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢29Àï29¾¡¡Ê26KO¡ËÌµÇÔ¤Î°æ¾å¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
°æ¾å¤Ï²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Éµé¤ÎKO·à¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£»î¹ç¤Ï¡ØAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤Ç¹ñÆâÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£