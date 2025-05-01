

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43351.25 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41898.75 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41542.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40159.70 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39734.56 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39133.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38420.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38133.46 均衡表雲上限(日足)

38023.72 200日移動平均線

37926.22 26週移動平均線

37664.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37577.60 均衡表雲下限(日足)

37272.03 均衡表雲上限(週足)

37184.14 75日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36681.62 13週移動平均線



36452.30 ★日経平均株価1日終値



36196.19 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36117.88 ボリンジャー:-1σ(26週)

35705.74 新値三本足陰転値

35658.53 6日移動平均線

35595.49 均衡表基準線(週足)

35327.00 均衡表転換線(日足)

34942.58 ボリンジャー:-1σ(13週)

34727.70 25日移動平均線

34506.72 均衡表転換線(週足)

34506.72 均衡表基準線(日足)

34309.54 ボリンジャー:-2σ(26週)

33259.20 ボリンジャー:-1σ(25日)

33203.53 ボリンジャー:-2σ(13週)

32501.20 ボリンジャー:-3σ(26週)

31790.71 ボリンジャー:-2σ(25日)

31464.49 ボリンジャー:-3σ(13週)

30322.21 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.90(前日94.14)

ST.Slow(9日) 93.06(前日91.32)



ST.Fast(13週) 52.31(前日50.84)

ST.Slow(13週) 40.38(前日39.89)



［2025年5月1日］



株探ニュース

