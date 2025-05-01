【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43351.25 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41898.75 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41542.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40159.70 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39734.56 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39133.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)
38420.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38133.46 均衡表雲上限(日足)
38023.72 200日移動平均線
37926.22 26週移動平均線
37664.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)
37577.60 均衡表雲下限(日足)
37272.03 均衡表雲上限(週足)
37184.14 75日移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36681.62 13週移動平均線
36452.30 ★日経平均株価1日終値
36196.19 ボリンジャー:＋1σ(25日)
36117.88 ボリンジャー:-1σ(26週)
35705.74 新値三本足陰転値
35658.53 6日移動平均線
35595.49 均衡表基準線(週足)
35327.00 均衡表転換線(日足)
34942.58 ボリンジャー:-1σ(13週)
34727.70 25日移動平均線
34506.72 均衡表転換線(週足)
34506.72 均衡表基準線(日足)
34309.54 ボリンジャー:-2σ(26週)
33259.20 ボリンジャー:-1σ(25日)
33203.53 ボリンジャー:-2σ(13週)
32501.20 ボリンジャー:-3σ(26週)
31790.71 ボリンジャー:-2σ(25日)
31464.49 ボリンジャー:-3σ(13週)
30322.21 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.90(前日94.14)
ST.Slow(9日) 93.06(前日91.32)
ST.Fast(13週) 52.31(前日50.84)
ST.Slow(13週) 40.38(前日39.89)
［2025年5月1日］
株探ニュース