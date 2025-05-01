　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43351.25　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41898.75　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41542.90　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40159.70　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39734.56　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39133.18　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38420.66　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38133.46　　均衡表雲上限(日足)
38023.72　　200日移動平均線
37926.22　　26週移動平均線
37664.69　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37577.60　　均衡表雲下限(日足)
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
37184.14　　75日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36681.62　　13週移動平均線

36452.30　　★日経平均株価1日終値

36196.19　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36117.88　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35705.74 　　新値三本足陰転値
35658.53　　6日移動平均線
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35327.00　　均衡表転換線(日足)
34942.58　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34727.70　　25日移動平均線
34506.72　　均衡表転換線(週足)
34506.72　　均衡表基準線(日足)
34309.54　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33259.20　　ボリンジャー:-1σ(25日)
33203.53　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32501.20　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31790.71　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31464.49　　ボリンジャー:-3σ(13週)
30322.21　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.90(前日94.14)
ST.Slow(9日)　　93.06(前日91.32)

ST.Fast(13週)　 52.31(前日50.84)
ST.Slow(13週)　 40.38(前日39.89)

［2025年5月1日］

株探ニュース