¡Úºå¿À¡ÛÁ°ÌëÇØ¿®¤Î²¬Î±±Ñµ®¤¬ÌµÇ°¤ÎÆó·³¹ß³Êà±¦ÏÓÉÔÂá¤Ç¶ì¤·¤¤¸×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂæ½ê»ö¾ð
¡¡ºå¿À¡¦²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤ÈÆïËÜÂÙ»Ë³°Ìî¼ê¤¬£±Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¬Î±¤ÏÁ°Ìë£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Î£¶²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢ºÙÀî¤Ë»Íµå¤òµö¤·¹ßÈÄ¡£¸åÂ³¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë±ó°ø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£¶»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¼«ÀÕ¤Ï£°¡£°ìÄê¤Î·ë²Ì¤³¤½»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î±¦¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÀÐ°æ¤âÁ°Æü£³£°Æü¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±¤¸¤¯±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²¥é¤âÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àºÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬Î±¤ÎÂåÂØÍ×°÷¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢°ì·³ºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°éÀ®¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¡Ê£²£³¡á»Í¹ñ£É£ÌÆÁÅç¡Ë¡£³«Ëë°ì·³ÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£¶»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£µ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥íÃË¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Î¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£