±í¤òµß¤¦¡ÖºÇ¶¯¤ÎFAÀï»Î¡×¡¡¡È¥äÀïÉÂ±¡¡É¤ÇÊ³Æ®¡Ä¹ï¤à¥»¡¦¥È¥Ã¥×¤Î¶ÃØ³¿ôÃÍ¡Ö.395¡õ4.8¡×
FA°ÜÀÒ¤ÎÌÐÌÚ¤¬¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÌÐÌÚ±É¸ÞÏºÆâÌî¼ê¤¬¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤ò½ª¤¨¤Æ½ÐÎÝÎ¨.395¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖFA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÀµ²ò¡×¡ÖµßÀ¤¼ç¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢65ÂÇ¿ô19°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.292¡£Áªµå´ã¤âÎÉ¤¯¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î½ÐÎÝÎ¨.395¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎOPS.810¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë27Æü¤ËÅ¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç±¦ÍãÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤àµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢17Æü¤Ë1»î¹ç½Ð¤¿¤À¤±¤ÇºÆ¤ÓËõ¾Ã¡£±ö¸«ÂÙÎ´³°Ìî¼ê¤äÄ¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¤é¼çÎÏ¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢9¾¡12ÇÔ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³«Ëë¤«¤éÂ¼¾å¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤ò¼é¤ëÌÐÌÚ¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÐÌÚ¤ÎUZR¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°»°ÎÝ¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î4.8¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤ê²á¤®¤È¤ë¤ï¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÎFAÀï»Î¡¢¤â¤¦¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ê¡×¡Ö¤¤¤±¤¤¤±¤â¤Ã¤ÈË½¤ì¤í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌÐÌÚ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¼éÈ÷¤¬¾å¼ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë