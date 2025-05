『MUSIC AWARDS JAPAN アワードウィーク』詳細が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YMOトリビュートライブや演歌・歌謡曲ライブ、京都芸術大学コラボの京都磔磔、KYOTO MUSEライブなど多様なイベントを実施

5月16日~5月22日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN アワードウィーク』詳細が発表となった。

『MUSIC AWARDS JAPAN』(以下MAJ)は、音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)によるアワードだ。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で、5月21日・22日の2日間にロームシアター京都にて授賞式を開催。そして授賞式の2日間にかけての1週間を『MUSIC AWARDS JAPAN アワードウィーク』として、京都の各地でライブやシンポジウムといった音楽を発信し楽しみ尽くすイベントを開催する。

イベント情報

『YouTube Music Weekend celebrating MUSIC AWARDS JAPAN』

05/16(金)~05/18(日)

YouTubeは、5月16日から5月18日の3日間にかけて、『MUSIC AWARDS JAPAN2025』の各部門にノミネートされた約30組のアーティストの撮り下ろしライブ映像やMVなどをプレミア公開する『YouTube Music Weekend celebrating the MUSIC AWARDS JAPAN』を開催する。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 演歌・歌謡曲LIVE』[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]

05/19(月)京都・ロームシアター京都サウスホール

当代きっての演歌・歌謡曲部門のトップアーティストによって珠玉の名曲を歌い継ぐライブコンサート。併せて、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のノミネート作品の紹介および最優秀賞の発表、授賞式を開催。

出演者:細川たかし、水森かおり、長山洋子、丘みどり、純烈、はいだしょうこ、杜このみ、真田ナオキ、新浜レオン、辰巳ゆうと、はやぶさ、二見颯一、青山新、木村徹ニ、彩青、田中あいみ、SHOW-WA、MATSURI、梅谷心愛(順不同)

MC:森崎ウィン、松丸友紀、Kayna(順不同)

歌唱者以外の出演者:玉川奈々福(浪曲師)、舞太鼓あすか組、京都府合唱連盟、東映剣会

放送予定:

05/25(日)16:00~17:15(テレ東系)

06/04(水)19:00~21:00(BSテレ東)

配信予定:YouTube

『MUSIC AWARDS JAPAN A TRIBUTE to YMO-SYMBOL of MUSIC AWARDS JAPAN 2025-』

05/20(火)京都・国立京都国際会館Main Hall

「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」として掲げているYELLOW MAGIC ORCHESTRA (YMO)に啓発され、創作活動を行うアーティストが集結し開催される一夜限りのトリビュートライブ。

GUEST:岡村靖幸/小山田圭吾/坂本美雨/Ginger Root/東京スカパラダイスオーケストラ HORN SECTION(Trumpet:NARGO、Trombone:北原雅彦、Tenor Sax:GAMO、Baritone Sax:谷中敦)/TOWA TEI (DJ)/原口沙輔/松武秀樹/山口一郎(サカナクション)

BAND(MVF Orchestra):高野寛(Gu/Cho)網守将平(Key)/大井一彌(Dr)/ゴンドウトモヒコ(Seq/Horns)/鈴木正人(Ba)/高田漣(Gu/Cho)

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony[授賞式]』

05/21(水)京都・ロームシアター京都サウスホール

約50の部門賞の最優秀賞授賞式。各部門の最優秀賞受賞楽曲・アーティストをライブならではのスペシャル演出にて一気に紹介。

GUEST:後日発表

配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く

Leminoにてアーカイブ配信予定

『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』

05/21(水)京都・磔磔 / KYOTO MUSE

京都ゆかりの邦楽アーティストに加え、海外アーティストを交えたオムニバスライブ。京都芸術大学の学生が運営に加わり、あらたな時代の文化を創造する担い手の発掘に繋げる。

出演者:

【京都 磔磔】くるり/イ・ラン(韓国)/YONLAPA(タイ)、土井コマキ(MC)

【KYOTO MUSE】ストレイテナー/打首獄門同好会/Fire EX.(台湾)、大抜卓人(MC)

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Gala Party』

05/21(水)

Premiere Ceremony受賞者を主賓として、その栄誉を称え、交流を図る場として開催されるパーティー。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 OFFICIAL PARTY MAJ NIGHT PULSE』

05/21(水)京都・FUL KYOTO、京都・CLUB METRO、京都・WORLD KYOTO、京都・KITSUNE KYOTO

『MAJ』主催のオフィシャルパーティー。日本のクラブシーンを築き上げてきたレジェンドや気鋭アーティストが豪華出演。

出演者:

【CLUB METRO】LIVE ACT SHOW-GO

DJ 沖野修也(KYOTO JAZZ MASSIVE)/Masaki Tamura

【WORLD KYOTO】DJ 大沢伸一/ryu(THE RAMPAGE)

【KITSUNE KYOTO 】DJ Dirtykrates a.k.a. Zeebra/DJ RYOW/DJ CHARI/DJ TATSUKI/DJ SANCON x MC AMI

【FUL KYOTO】DJ 田中知之(FPM)/HALFBY

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式 YouTube カクテルパーティー

05/22(木)

YouTube主催の『MUSIC AWARDS JAPAN』公式カクテルパーティー

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』レッドカーペットイベント

05/22(木)

Grand Ceremonyに出席するアーティストによるレッドカーペットイベント

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony』[授賞式]

05/22(木)京都・ロームシアター京都メインホール

主要6部門を中心とした最優秀賞発表および授賞式。ノミネート楽曲・アーティストの紹介とともに、日本のポピュラー音楽の今を代表するアーティストが織りなすスーパー・エンタテインメント・ライブ。

GUEST:後日発表

放送:NHKにて生中継

配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く

Leminoにてアーカイブ配信予定

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』

05/21(水) 京都・ロームシアター京都

05/22(木)京都・ロームシアター京都

※開催ウィーク:05/16(金)~05/22(木)

放送:NHKにて生中継 ※22日(木)のみ

配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く

◇付帯イベント

『CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”Global Co-writing Camp SONG BRIDGE 2025-』

05/18(日)~05/21(水)

国内外の未来を担うアーティスト・作家・サウンドプロデューサーが一同に介し、ライティングキャンプを開催。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025“ビジネスセミナー&シンポジウム”』

05/22(木)

『CEIPA × TOYOTA GROUP“MUSIC WAY PROJECT”Professional Seminar』

05/22(木)

※MUSIC AWARDS JAPAN公式YouTubeカクテルパーティー内で開催

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 演歌・歌謡曲LIVE』サイト

https://www.ceipa.net/feature/majweek_enkakayou

『MUSIC AWARDS JAPAN A TRIBUTE to YMO-SYMBOL of MUSIC AWARDS JAPAN 2025-』サイト

https://www.ceipa.net/feature/majweek_ymo

『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』サイト

https://www.ceipa.net/feature/majweek_soundscramble

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 OFFICIAL PARTY MAJ NIGHT PULSE』サイト

https://www.ceipa.net/feature/majweek_musicpulse