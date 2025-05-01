¿·ÆþÀ¸¤Ï¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥É¥Ã¥°¡×¡Ä¶ì¼ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ò¸¤¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î1¤«·î¡¡¸ÀÍÕ¤ò¤³¤¨¤¿¸òÎ®¤ËÌ©Ãå¡Únews23¡Û
Á´¹ñ¤Ç¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¤Î¾®³ØÀ¸¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢4·î¾å½Ü¡¢¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤¿¥»¥é¥Ô¡¼¸¤¤Î¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤È3Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡× ¤Ê¤¼¡©¾®³Ø¹»¤Î¡È¿·ÆþÀ¸¡É¤Ë¸¤
4·î¾å½Ü¡¢ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¾®³ØÉô¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿·ÆþÀ¸¤¬¡Ä
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¾®³ØÉô µÈÅÄÂÀÏºÉôÄ¹
¡Ö¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ANNE¡Ê¥¢¥ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×
´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÍÙ¤ê½Ð¤¹»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¸å4¤«·î¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¾®³ØÉô µÈÅÄÉôÄ¹
¡Ö¡Ê¸¤¤Ï¡Ë¤·¤Ã¤Ý¹ß¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï³Ú¤·¤¤¡¢¤·¤Ã¤Ý²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸
¡Ö¤·¤Ã¤Ý¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¤Í¤¨¡¢·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥»¥é¥Ô¡¼¥É¥Ã¥°¤ÎÎÏ¡¡»ùÆ¸¤Î¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ä°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¿´¿È¤Î¥±¥¢¤äÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥»¥é¥Ô¡¼¥É¥Ã¥°¡£²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë1990Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»öÎã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇµÈÅÄÀèÀ¸¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò³Ø¹»¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄµÈÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÃæ¤Ï³Ø¹»¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¾®³ØÉô µÈÅÄÉôÄ¹
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤³èÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¡Ë¤«¤ó¤À¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ê¸¤¡Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î»ùÆ¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬°ìÈÖ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÀâÌÀ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡×
¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÆþ³Ø¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ëÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï13Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö²áµîºÇÂ¿¡×¤Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿»ùÆ¸¤ò¡¢¥»¥é¥Ô¡¼¥É¥Ã¥°¤ÎÎÏ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¾®³ØÉô µÈÅÄÉôÄ¹
¡Ö¸¤¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¡ØÉï¤Ç¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
Æþ³Ø¤«¤é1¤«·î¡¢¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ø¹»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ú¥í¥Ú¥í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×
¡Ö¤½¤¦¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
3Ç¯À¸¤Î²Ö¤µ¤ó¡£Ä«6»þ¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤Ëµ¯¤¤À¤·¤Æ¡¢ÁáÂ®¡¢À©Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¡ÖÁá¤¯³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×
²Ö¤µ¤ó¡Ö¤¦¤ó¡×
Éã¿Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×
²Ö¤µ¤ó¡Ö¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¡Ä¡×
Éã¿Æ¡Ö¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Î¡©¡×
²Ö¤µ¤ó¡Ö¤¦¤ó¡×
¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»ùÆ¸¤ÎÄ©Àï¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Î¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï³¬ÃÊ¤Ç¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤â¡¢¾º¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
1½µ´Ö¸å¤â¡¢³¬ÃÊ¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¸å¤º¤µ¤ê¡£¤½¤³¤ÇµÈÅÄÀèÀ¸¤ÏÂç¹¥Êª¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¹îÉþ¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢±¢¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×
¤Ä¤¤¤Ë¡¢³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù
»ùÆ¸
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¡×
¡ÖÍ¦µ¤½Ð¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤½¤ÎÍ¦µ¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿3Ç¯À¸¤ÎÎëÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÆà¤µ¤ó
¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤ÈµÕ¾å¤¬¤ê¡×
¸åÆü¡¢ÎëÆà¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
ÎëÆà¤µ¤ó¤ÎÊì
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤ÏÁö¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅ´ËÀ¤Ë¸þ¤«¤¦ÎëÆà¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÆà¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ÃÌµÍý¤À¡×
¼þ¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Êä½õ´ï¶ñ¤Ê¤·¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÆà¤µ¤ó¤¬¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¼¡¤Ë¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖµÕ¾å¤¬¤ê¡×¡£´À¤ò¤«¤¡¢¼ê¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤â¡¢ÃëµÙ¤ß½ªÎ»¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ë¤Þ¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ïí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸å¡¢ÎëÆà¤µ¤ó¤ÏÂÎÁàÃå»Ñ¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¡¢µ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£ÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÏÎëÆà¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸«»ö1²óÅ¾¡£
ÎëÆà¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡Ë½ë¤¤¡×
¡Ö¡ÊQ.¤É¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¤¿¤È»×¤¦¡©¡Ë¤ß¤ó¤Ê½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡£¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡ÖÆ°Êª¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿´¤ÎÌþ¤·¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£²ó¡¢ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¾®³ØÉô¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¥É¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë¤È¤¤¤¦¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
¢§¤Ë¤ª¤¤¡¦È´¤±ÌÓ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¢§²¹¸ü¤Ç¸¤¯¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥»¥é¥Ô¡¼¥É¥Ã¥°¤ËÅ¬¤·¤¿¸¤¼ï¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
¤â¤Á¤í¤óÆ°Êª¤Î´Ä¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ËÆ°Êª¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢Èó¸À¸ìÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¿Í¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¤³¤¦É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í¾·×¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÂÐÆ°Êª¡É¤À¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´¤ÎÌþ¤·¤ä¡¢¿´¤ò³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µÈÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈSOS¤Î·Á¡É¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Ø¹»¤Ë¸¤¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó
Forbes JAPAN¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¼õ¾Þ
¼ñÌ£¤Ï¾èÇÏ¡¦±à·Ý¡¦Î¹¹Ô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
ºë¶Ì,
Êè,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
Ë¡Í×,
²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢