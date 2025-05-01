【天皇賞・春】ジャスティンパレスと鮫島克駿騎手は７枠１３番 ショウナンラプンタと武豊騎手は５枠８番に
◆第１７１回天皇賞・春・Ｇ１（５月４日、京都・芝３２００メートル）枠順決定
出走馬１５頭の枠順が、５月１日に決定した。２３年のこのレースを勝ったジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は７枠１３番に決まった。鞍上は前走に続いて鮫島克駿騎手が務める。２年間、勝ち星がないが、実績のある舞台で好結果を出したい。勝てば、鮫島駿騎手は初のＧ１制覇となる。
ショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は５枠８番からのスタート。天皇賞・春で８勝を挙げている武豊騎手が継続騎乗となる。前走の阪神大賞典は４着だったが、コンビ２回目で期待がかかる。枠順は以下の通り。
（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）アラタ 牡８ ５８ 大野 拓弥
（２）ウインエアフォルク 牡８ ５８ 幸 英明
（３）ブローザホーン 牡６ ５８ 菅原 明良
（４）ジャンカズマ 牡７ ５８ 野中 悠太郎
（５）サンライズアース 牡４ ５８ 池添 謙一
（６）ヘデントール 牡４ ５８ ダミアン・レーン
（７）プラダリア 牡６ ５８ 松山 弘平
（８）ショウナンラプンタ 牡４ ５８ 武 豊
（９）シュヴァリエローズ 牡７ ５８ 北村 友一
（１０）リミットバスター 牡５ ５８ 岩田 康誠
（１１）マイネルエンペラー 牡５ ５８ 丹内 祐次
（１２）ワープスピード 牡６ ５８ 横山 和生
（１３）ジャスティンパレス 牡６ ５８ 鮫島 克駿
（１４）ビザンチンドリーム 牡４ ５８ アンドレアシュ・シュタルケ
（１５）ハヤテノフクノスケ 牡４ ５８ 岩田 望来