世界5か所でテーマパークを運営する、アメリカ・フロリダ州オーランドにあるユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス傘下の「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、IAAPA(国際遊園地・アトラクション協会)より業界最高峰のテーマパークに贈られる 「2025 年 アプローズ・アワード」を受賞しました!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン IAAPA「2025 年 アプローズ・アワード」受賞

左から)リセベリ・グループの社長兼CEO/アプローズ・アワード理事会会長アンドレアス・アンダーセン氏、合同会社 ユー・エス・ジェイ 社長CEO JL ボニエ, 同社 執行役員 副社長CMO村山卓, パーク・オペレーション本部 シニアバイスプレジデント リナ・リー)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

受賞日:ドイツ時間2025年4月30日

IAAPAより業界最高峰のテーマパークに贈られる 「2025 年 アプローズ・アワード」を受賞した「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

アプローズ賞は、テーマパーク・遊園地業界で最も歴史が長く、最も権威のある賞で、1980年に初めて授与されました。

この賞の目的は、遊園地・テーマパーク業界における卓越性と創造性を表彰することです。

これまで45年間の間に21の優れた施設が受賞しています。

この賞はドイツのルストで開催された「IAAPA Honors 2025」で発表されたもので、受賞者は業界の専門家で構成される委員会によって選出。

委員会は、「リーダーシップ、先見性、独創性、そして健全な事業展開を通して、経営、運営、そして創造的な成果が業界に刺激を与えた遊園地またはテーマパーク」を1か所選出し、表彰します。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

多様で魅力的なIPを駆使し、最新技術を搭載したアトラクションで革新的なエンターテイメント体験を提供するユニバーサル・スタジオ・ジャパンの社員一人ひとりが超エンターテイニングな創造力で日々、ゲストに「NO LIMIT!」な体験を届けしてきた成果が評価されました。

リセベリ・グループの社長兼CEOであり、アプローズ・アワード理事会会長を務めるアンドレアス・アンダーセン氏は

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの没入感のある革新的なゲスト体験の創造や、テーマパーク・エンターテイメントの新たな基準を常に更新し続ける姿勢への優れた功績を評し、選出に至りました。

アトラクションやショー、ゲストサービスに加え、日本の文化や伝統との融合など、あらゆる面で卓越した取り組みを行っているユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、世界的にみても、アトラクション業界のインスピレーションとなるような存在です。

とコメント。

ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンスの会長兼CEOであるマーク・ウッドベリー氏は

2025 年 アプローズ・アワードの受賞は、非常に光栄であり、これは、クルー一人ひとりが日々の積み重ねてきた努力の賜物で、ゲストの皆さまにユニバーサル・スタジオ・ジャパンを旅行先として選んでいただけた結果であると感じています。

私たちの、常に限界に挑戦し続ける姿勢と、ユニバーサル ・ラランドが誇る没入感あふれるストーリーテリングや最先端技術を駆使した新アトラクション、優れたゲストサービスの融合により作り出される体験が評価されたことは、非常に名誉なことです。

と述べています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの社長CEO JL ボニエ氏は、授賞式で

テーマパーク業界のアカデミー賞とも称されるアプローズ・アワードを受賞できたことを誇りに思います。

来年ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは 25 周年を迎えるにあたり、今後もクルー全員で一丸となり、超興奮、超感動のエンターテイメントをゲストの皆さまにお届けし、さらには超エンターテイニングな創造力で、人と社会に“目覚め”を提供してまいります。

と語ってくださいました。

IAAPA(International Association of Amusement Parks and Attractions)とは

世界のアトラクションの専門家が集う多様でダイナミックなコミュニティ「IAAPA 」

業界最大の国際団体として、IAAPA はアトラクション業界を統合し、共に学び、成長するために人々をつなぎ、卓越性と安全性のための最高の専門基準を推進することに努めています。

1918年に設立されたIAAPAは、アトラクション業界をリードする企業、サプライヤー、コンサルタント、100カ国以上の個人会員を有しています。

会員には遊園地、テーマパーク、アトラクション、ウォーターパーク、リゾート、ファミリー・エンターテインメント・センター、動物園、水族館、科学センター、博物館、クルーズ・ライン、メーカー、サプライヤーなど、さまざまな分野のプロフェッショナルも。

IAAPA のグローバル本部と北米事務所は、米国フロリダ州オーランドにあり、ベルギーのラリュッセル、アララ首長国連邦のドバイ、香港、中国の上海、メキシコのメキシコシティにも事務所が設置されています。

ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンスについて

コムキャストNBCユニバーサルグループの一部門である「ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス」

世界各国から訪れるゲストへ、今までにない革新的で没入感の高いエンターテインメント体験が提供されています。

ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンスがお届けする体験は、業界で最もスリリングで技術的に高度なアトラクションを備えたワールドクラスのテーマパーク、優れたホテルとリゾート、ユニークな商品、ゲーム、バーチャルおよびライラのエンターテイメントなどで構成されています。

ユニバーサル・ピクチャーズ、イルミネーション社、ドリームワークス ・アニメーションなどの豊富なストーリーやフランチャイズを駆使し、あらゆる世代の人々の記憶に残る感動的な瞬間を創造しながら、想像もつかないような場所へと人々を誘います。

超エンターテイニングな創造力で日々、ゲストに「NO LIMIT!」な体験を届けしてきた成果を評価。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが受賞したIAAPA「2025 年 アプローズ・アワード」の紹介でした。

