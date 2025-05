【アズールレーン 能代 祭りの秘境?Ver.】 2026年7月 発売予定 価格:24,090円

海外メーカー・APEXは、フィギュア「アズールレーン 能代 祭りの秘境?Ver.」を2026年7月に発売する。価格は24,090円。

本商品は「アズールレーン」のキャラクター「能代」を1/7スケールフィギュア化したもの。着せ替えスキン「祭りの秘境?」の姿が再現され、優美な和装やファー、袖の模様や髪のグラデーション、髪飾りなど細かく造形されている。

台座には浅瀬の石畳が表現されている。

アズールレーン 能代 祭りの秘境?Ver.

2026年7月 発売予定

価格:24,090円

スケール:1/7

サイズ:全高約26cm(台座含め)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.