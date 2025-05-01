¡Ú»³¤Ç¼«¿æ¡ª¡ÛÅÐ»³¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëŽ¢»³¿©¤Î¥¹¥¹¥áŽ£
»³¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¿©»ö¡É¡£º£²ó¤Ïº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤Î°¦ÍÑ¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤È¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤éËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤»³¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§zak¡¿PIXTA¡Ë
ÅÐ»³¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»³¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È¿©»ö¡É¤ÏÂç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ºî²È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤¬¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î¤¦¤¨¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°¦ÍÑ¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤È¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤éËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤»³¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÊâ¤¯¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¦¡¡¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅÐ»³¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤Ê¬¤È»³Æ»¤Ç¿©¤òÁª¤Ó¤¿¤¤
¤ï¤¿¤·¤¬¤Õ¤À¤ó¤Î»³Ãç´Ö¤È¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç»²²Ã¿Í¿ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤¤È¤ªÃë¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£³Æ¼«¤Î»ý»²¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçµÙ»ß¤â¤»¤¤¤¼¤¤30Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤«¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ê°×¤ÊÃë¿©¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¡Ê¡ØÊâ¤¯¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¦ ¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅÐ»³¡ÙP.166¤è¤ê/¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥â¥ó¥Ù¥ë¡Ë
½©¤«¤éÅß¡¢½Õ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Îµ¤²¹¤ÎÄã¤¤µ¨Àá¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡£¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¬¥¹¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡Á2¿ÍÊ¬¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥¹¡¼¥×¤òºî¤ëÄøÅÙ¤Î¾¯ÎÌ¤Î¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹ÍÑÅÓ¤Ê¤é¡¢¹âÀÇ½¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î°ìÂò¤À¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥·¥å¡×¡£
¤ï¤º¤«200¥°¥é¥à¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¤Ç¡¢ÍÆÎÌ800¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¾®¤µ¤ÊÆé¡Ê¥³¥Ã¥Ø¥ë¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¤È¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ëÀ½ÉÊ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸ÞÆÁ¤ÈÆéÄì¤Î·Á¾õ¤Ë¹©É×¤¬¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢Ç®¸úÎ¨¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÅò¤¬Ê¨¤¯¡£
ÆüÀ¶¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÇ®Åò¤ÎÎÌ¤¬320¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤À¤È410¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥·¥å¤Ï800¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¤ò2ÇÕÊ¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2¿Í¤Þ¤Ç¤Î»³¹Ô¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¡£
¤¿¤À¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅÐ»³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â»³¤ÎÃæ¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ø±à¤Î¼ÇÀ¸¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤ÎÅ´Æ»¤Î±Ø¼Ë¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï²Ðµ¤¸·¶Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¹âÀÇ½¤ÊÊÝ²¹¥Ü¥È¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¥µ¡¼¥â¥¹¼Ò¤Î¡Ö»³ÀìÍÑ¥Ü¥È¥ë¡×¡£ÄÌ¾Î¥ä¥Þ¥»¥ó¥Ü¥È¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤À¡£
¸ø¾Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¡¢Ç®Åò¤òËþ¥¿¥ó¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð6»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤âÀÝ»á80ÅÙÁ°¸å¤ò¥¡¼¥×¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤¢½½Ê¬¤Ê²¹ÅÙ¤À¡£
Ç®Åò¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ëÊØÍø¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼
¤³¤Î¥µ¡¼¥â¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó ¥µ¡¼¥â¥Ü¥È¥ë¡×¡£ÀÇ½Åª¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥»¥ó¥Ü¥È¥ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍÃÊ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¤Ç¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡£
¤¿¤À°ìÅÀ¤À¤±°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥â¥ó¥Ù¥ëÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó ¥µ¡¼¥â¥Ü¥È¥ë ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥È¥ë¤«¤éÄ¾°û¤ß¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¡¼¥â¥¹¤â¥â¥ó¥Ù¥ë¤â¡¢ÉÕÂ°¤Î¥³¥Ã¥×¤Ë°Ü¤·¤Æ°û¤àÊý¼°¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¥â¥ó¥Ù¥ë¤Ï°û¤ß¸ý¤À¤±¤òÉÕÂ°ÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾°û¤ß¥¿¥¤¥×¤«¤é¥³¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Ø¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕ¤Ø¤ÈÅÐ»³¤Î¤¿¤Ó¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÝ²¹Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¤³¤Á¤é¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼Â¤Ë¥â¥ó¥Ù¥ë¤é¤·¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤Ç¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÊÒ¼ê¤Ç°û¤á¤ë¤Î¤ÇÄ¾°û¤ß¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ã¥×Êý¼°¤ÏÎ¾¼ê¤ò»È¤¦¤·¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤Ê¤É¤Î´Å¤¤°ûÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥Ã¥×¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·Ç®Åò¤Î¾õÂÖ¤À¤È¡¢Ä¾°û¤ß¤¹¤ë¤È¤¦¤Ã¤«¤ê¹¢¤ò¥ä¥±¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£
¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¸·´¨´ü¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Êâ¤¤¤ÆÂÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½ÁÊª¤âÀÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥«¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤â¤ï¤¿¤·¤Ï¤È¤¤É¤¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥Þ¥¤¤Î¡Ö¥¹¡¼¥×ÍÑ¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Þ¥«¥í¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢è§¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç®Åò¤Ë3Ê¬Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤À¡£¥«¥Ã¥×¥¹¡¼¥×¤Ë¤³¤Î¥¹¡¼¥×ÍÑ¥Ñ¥¹¥¿¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤ªÅò¤òÃí¤°¡£15ÉÃ¤Û¤É¤«¤¤Þ¤¼¤Æ¤«¤é3Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢Â¨À½¤Î¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
ÅÐ»³ÍÑ¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ä¿©´ï¤òÂ·¤¨¤ë¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¹¤¬¤ë
¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥«¥Ã¥×¥¹¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¶Å¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿ô¿ÍÊ¬¤Î¥·¥Á¥å¡¼¤äÆé¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¤Î¾®¤µ¤ÊÆé¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤â¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö2¡Á3¿ÍÍÑ¡×¤ä¡Ö4¡Á5¿ÍÍÑ¡×¤ÎÅÐ»³ÍÑ¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¡Ö»³¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ä¾·Â17¥»¥ó¥Á¤Î¿¼·¿¥Æ¥Õ¥í¥ó¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¡Ö¥é¥¤¥¹¥¯¥Ã¥«¡¼¥ß¥ËDX¡×¤È¤¤¤¦¤´ÈÓ¿æ¤¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡£
¥é¥¤¥¹¥¯¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¿©´ï¤ä¤ª¤¿¤Þ¤Ê¤É¤âÆþ¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·ÎÌ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆÎÌ¤¬2.1¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤¬¡¢·ÚÎÌ¤Î¥Á¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ç½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«248¥°¥é¥à¡£»³¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¥é¥¤¥¹¥¯¥Ã¥«¡¼¥ß¥ËDX¤â¤³¤ÎÆé¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ê¡ØÊâ¤¯¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¦¡¡¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅÐ»³¡ÙP.169¤è¤ê¡Ë
¿©´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Æé¤ä¥·¥Á¥å¡¼¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤ë¿©´ï¡£²áµî¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤·Á¤È¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤È¤¦¤È¤¦¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¿·À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¼ù»éÀ½¤Î¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¦¥£¥ë¥É¥¥¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡¦¥Ó¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤À¡£¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤Ï600¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¾®¤Ö¤ê¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÂç¤¤µ¤À¡£¾®¤µ¤Ê¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¤±ÕÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¤¤Ä¤Î¤µ¤é¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ò¤°¤¤¤Ã¤È¶Ê¤²¤ë¤È¥Õ¥Á¤¬ÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¤³¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ë¡£½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ²»¤òÎ©¤Æ¤ëÉÔ²÷¤µ¤â¤Ê¤¤¡£
¥·¥Á¥å¡¼¤äÆé¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢»³¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥ì¡¼¥É¥ë¡Ê¤ª¤¿¤Þ¡Ë¤âÉ¬¼ûÉÊ¤À¡£¤³¤ì¤â¤¤¤í¤¤¤í»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥ì¡¼¥É¥ëTi¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¤è¤¯¤Ç¤¤¿»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Á¤ò¤è¤½¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë35¥°¥é¥à¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¡£
¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£»³¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÄ¾·Â17¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¥¯¥Ã¥«¡¼¤ÏÄ¾·Â16.5¥»¥ó¥Á¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÆé¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¥¤¥ë¤â´Þ¤á¤¿Ä¾Î©·¿¤Î¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤È¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÞÆÁÉôÊ¬¤È¥Ü¥ó¥ÙÉôÊ¬¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Î¥·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¡¼¥Ê¡¼¡£
¤ï¤¿¤·¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ï¥¿¥Ë¡¦¥×¥ê¥à¥¹¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥Ö¶¡×¤À¡£¸ÞÆÁÉôÊ¬¤ÏÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¹â¤µ¤¬10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æé¤ò¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥É¥ë¤Ç¤«¤²ó¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ê¼ê¤ÇÆé¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¡¢ÅöÁ³¡Ë¡£
»³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥«¥ì¡¼
¤µ¤Æ¡¢Æé¤â¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤â¿©´ï¤â¤½¤í¤Ã¤¿¡£Ê¬Î¥·¿¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£»³Ãæ¤Ç²¿¤òºî¤ê¡¢¿©¤Ù¤è¤¦¤«¡£
¤ï¤¿¤·¤¬ºÇ¤â¤è¤¯ºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¿ËÞ¤Ç¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·ÉáÄÌ¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¹©É×¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ºÇòÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£»³Ãæ¤Ç¤ÏÊÆ¤ò¸¦¤°¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÀöÊÆ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»³¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¿»¿å¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤¤¡£¤¿¤À¤·¿»¿å¤µ¤»¤ë¤È¤½¤ÎÊ¬ÊÆ¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ë¡£
¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ËÊÆ¤òÆþ¤ì¡¢¿å¤òÃí¤°¡£¿å¤ÎÎÌ¤Ï2¡Á3¹çÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿âÄ¾¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ÆÂè°ì´ØÀá¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡£
ÀÎ¤«¤é¡Ö¤Ï¤¸¤á¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤Ê¤«¥Ñ¥Ã¥Ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤¿¤éºÇ½é¤«¤é¶¯²Ð¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£ºÇÂç¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤¹¤«¤µ¤º¥È¥í²Ð¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤À¡£¤³¤³¤ò¸«Æ¨¤¹¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿å¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¾Ç¤²¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥È¥í²Ð¤ËÍî¤È¤·¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤10Ê¬¡£²Ð¤«¤é²¼¤í¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë³¸¤ò³«¤±¤Æ¡¢È¤¤«¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤´ÈÓ¤ò¾¯ÎÌ¤è¤½¤Ã¤Æ»î¿©¤·¤Æ¤ß¤ë¡£½À¤é¤«¤¯¿æ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¾ø¤é¤¹¡£¿Ä¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿å¤òÂç¤µ¤¸2ÇÕ¤°¤é¤¤¿¶¤ê¤«¤±¤Æ³¸¤ò¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥È¥í²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¿ôÊ¬·Ð¤Ã¤¿¤é²¼¤í¤·¤Æ¤Þ¤¿Ì£¸«¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ØÊâ¤¯¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¦¡¡¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅÐ»³¡ÙP.173¤è¤ê¡Ë
¤µ¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£É¬Í×¤Ê¿©ºà¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª½ý¤ß¤Ë¤¯¤¤²Ã¹©Æù¡£¿¿²Æ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù¤ò¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤·Åà¤é¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥È¥Þ¥È¿å¼Ñ¡Ê´Ì¤è¤ê¤â¥´¥ß¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¸å»ÏËö¤¬³Ú¤À¤«¤é¡Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¡£
Ìý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÍÆ´ï¤Î³¸¤¬´°Á´¤ËÊÄ¤Þ¤ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ä¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¤ò¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡¾®Ê¬¤±¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¥³¥Ã¥Ø¥ë¤ËÌý¤ò¿â¤é¤·¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÆùÎà¤ò¤¶¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥Þ¥È¿å¼Ñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¿å¤ò¾¯¤·Â¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤â¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¼Ñ¹þ¤à¡£¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤òÊü¤ê¤³¤ó¤Ç¡¢¤È¤í¤ê¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¥¥â¤Ï¡¢Ì£¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¥È¥Þ¥È¿å¼Ñ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ä¤ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿½Å¤¤ÎÁÍý¤À¤¬¡¢¥È¥Þ¥È¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Êâ¤¤¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¥¯¥¨¥ó»À·Ï¤Î°û¤ßÊª¤¬»À¤Ã¤Ñ¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ÀÌ£¤ÈÈèÏ«¤ÏºÇ¹â¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬²Ð¾È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Ë²¹¤Þ¤ë¡£¿É¤¤¤Î¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¥å¡¼¥Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë°ìËÜÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¤Îµ¤¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¥È¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
±þÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤Û¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë
¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ë¤âÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÌ£Á¹¤òÃÄ»Ò¥µ¥¤¥º¤°¤é¤¤¡¢¤¢¤ì¤ÐÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¥«¥Ã¥×È¾Ê¬¤°¤é¤¤²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÄ¶Àä»Ý¤¤¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢Ì£Á¹¤Î¥³¥¯¤¬¥¥â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¿å¼Ñ¤Î¤Ò¤è¤³Æ¦¤ä¶â»þÆ¦¤Ê¤É²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ä¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤¤·Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥óÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¿É¤¤¤Î¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ý¡¼¥¯¥Ó¡¼¥ó¥º¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤òÆþ¤ì¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ì¤Ð¡ÊÀè¤Û¤É¤Î¥ª¡¼¥Þ¥¤¤Î¥¹¡¼¥×ÍÑ¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¼Ñ¤ë»þ´Ö¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡¢¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ï¤ó¤ÇÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥ÄÌ£¡£²¤ÊÆ¤Ï¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥Á¥å¡¼¤Î¼ïÎà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤àµíÐ§¤âÈþÌ£
ÇòÊÆ¤Î¤ª¤È¤â¤ÎÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢µíÐ§¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µíÆù¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¤òÎäÅà¤·¤Æ¤É¤Ã¤µ¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÎÃ¤·¤¤µ¨Àá¤À¤È¼«Á³²òÅà¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸Æù¤òÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Æé¤ËÌý¤ò¿â¤é¤·¤ÆµíÆù¤òÀ¹Âç¤ËßÖ¤á¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤â²Ã¤¨¤ë¡£¿å¤ò¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ðùÎ³¤ÎÏÂÉ÷¤À¤·¤Èº½Åü¤òÂ¤·¤Æ¼Ñ¹þ¤à¡£µíÆù¤¬¼Ñ¤¨¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¤Î¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ëÈë·í¤À¡£¤À¤«¤éÃë¿©¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤È¤ì¤Ê¤¤»³¹Ô¤Ç¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤éºÇ¸å¤Ë¾ßÌý¤ò¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ÆÌ£¤òÄ´À°¤·¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ê¤ªÎÉ¤¤¡£¥Ï¥Õ¥Ï¥Õ¤ÈÆù¤ÈÊÆ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤³¤¦¡£
Æù½Á¤ò¼ÑµÍ¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢Î¤°ò¤Î¿å¼Ñ¤È¤Í¤®¡¢¥¥Î¥³¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤È»³·ÁÌ¾Êª¤Î°ò¼Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê²¤²Ð¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î°ò¼Ñ¤Ï¡¢¡ÖÅß¤¬Íè¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦É÷Êª»í¤Î´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¤À¡£
¡Ê¡ØÊâ¤¯¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¦¡¡¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅÐ»³¡ÙP.175¤è¤ê¡Ë
¡Êº´¡¹ÌÚ ½Ó¾° ¡§ ºî²È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë