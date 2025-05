【ルック】シャネルが2025/26年 クルーズ コレクションをイタリアで発表

シャネル(CHANEL)が2025/26年 クルーズ コレクションをイタリアを代表するホテル「ヴィラ デステ(Villa d'Este)」で発表しました。Courtesy of CHANELヴィラ デステは、ルネッサンス様式の壮麗な邸宅とイタリアの庭園を備えた、まるで映画のセットのような場所です。インスピレーションの源となったのはホテルで過ごす休日。コモ湖の湖畔に佇む隠れ家であり、外界から守られた美しい小島のようなヴィラデステは、セレブリティやアーティスト、映画スターが頻繁に訪れる歴史ある壮麗なホテルです。

Courtesy of CHANELクリエイション スタジオはこの場所を包み込む気ままさとグラマラスな魅力を捉え、のんびりと羽を伸ばすようなエレガンスと祝福のムードに息吹を与えます。タフタのショート丈のフラウンス付きイヴニングドレスを彩るのは、湖畔を想起させるピーチ、ピンク、ブルーといったパステルカラー。太陽の光を浴びたようなこの色合いはツイードのスーツに至るまで使用され、ヴィラのオーカーや黄色、オレンジと響き合っています。この夢のようなムードは、ソフィア コッポラによってショーのティザーフィルムの中で見事に描き出されています。Courtesy of CHANELドレスアップして視線を集める歓びに導かれるかのように、今回のコレクションにはダンスにインスパイアされた要素が散りばめられています。リラックスしたディスコのムードに包まれたパンツスーツ--あるいはイブニング パジャマ--には、色鮮やかなスパンコールがあしらわれた非常に軽いツイードが使われています。他にも、ゴールドのルレックスを用いたダマスク織のパンツスーツや、光輝くスパンコールが全面に施されたブラウスとフレアパンツの黒のアンサンブルが登場。ロングケープの下に着る、ピンクとオレンジのストライプのラメ--シャネルを象徴する素材--が施されたバックレスのローカット ジャンプ スーツには、太陽の光だけでなくグラマラスさが溢れています。Courtesy of CHANEL軽やかなケープがアクセントになっている、タフタのブラック ショート ビスチェ ドレスが呼び起こすのは、リラックスした時間や美しい夏の夜のイメージ。ボリュームのある袖と、ビーズやラインストーンで刺繍されたブレードがあしらわれたアイボリーのブラウスは、タフタの白いイブニングパンツを輝かせています。タフタのロング イブニング ドレスとアイボリーのスーツを包み込む映画のようなムードが彷彿とさせるのは、ガブリエル シャネルの素晴らしい友人であり、頻繁にコモ湖を訪れていたルキノ ヴィスコンティの世界……。Courtesy of CHANELヴィラ デステの壮麗さは、昼夜を分かたず、その美しい庭にも表れています。今回のコレクションのレースは、庭園に咲くマグノリア、ウィステリア、カメリア、シャクナゲ、オレアンダーからインスピレーションを得て生まれました。また繊細な花のモチーフは、ビーズの刺繍が施されたブレード付きのブラック スカート スーツや、シフォン素材の花がストライプ柄のように飾られたフレアドレス、そしてクロップドパンツとスペンサー ジャケットからなる白のスーツにもあしらわれています。Courtesy of CHANEL今回のコレクションはまた、ストレートカットの白いパンツや(ストロベリーアイス色の)ピーコート、青と白のストライプ(ジャージー素材のパンツスーツ)、カラーストライプ(ニットカーディガン、ワンピース、ポロシャツ)といった、クルーズ コレクションならではのコードも取り入れています。その他にも、コスチューム パールのネックレス、ミノディエール、大きなプールサイド バッグ、ハリウッドの映画スターを彷彿とさせるロンググローブ、ブラックのサングラス、エナメルのミュール、そして髪や手首、サンダルをはいた足首に結ばれたシルク フーラードのスカーフが、時代を超越するアリュールと、飾らないアティテュードを演出しています。Courtesy of CHANELリュクスで着心地のいい、シャネル 2025/26 年 クルーズ コレクションは、ルネッサンス時代からヴィラ デステとコモ湖に名高い、ノンシャランでグラマラスな調和の取れたムードを表現しています。Courtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANEL#CHANELCruise