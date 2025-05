レイカーズがウルブズに敗れてプレーオフ敗退…八村塁は5本の3Pを含む23得点と奮闘

5月1日(現地時間4月30日)にクリプトドットコム・アリーナで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、3位のロサンゼルス・レイカーズが6位のミネソタ・ティンバーウルブズをホームに迎えた。

1勝3敗と崖っぷちのレイカーズは先発を変更。ドリアン・フィニー・スミスがルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村塁とともにスターティングファイブに名を連ねた。

0-6のランで始まった第1クォーターは、開始4分44秒に八村がルディ・ゴべアの上から豪快ダンクを決めるなど2連続得点。追いかける展開が続き、22-31で最初の12分間を終えた。

第2クォーターはレブロン、リーブスの連続得点でスタート。八村も3ポイントシュートで加勢したものの、残り1分を切って2連続で得点を許し、49-59で試合を折り返した。

前半を終えて、ドンチッチが12得点5リバウンド4アシスト、レブロンが10得点4リバウンド3アシスト、八村が10得点2リバウンド1ブロック、リーブスが9得点をマークした。

第3クォーターは4点ビハインドで迎えた残り3分6秒から八村のダンク、フィニー・スミスの3ポイントで逆転に成功。しかし、ゴべアに得点を与え、80-81と1点ビハインドで終了した。

第4クォーターも拮抗した展開となり、試合終了残り3分27秒の時点で88-93と5点ビハインド。八村の3ポイントなどで追い上げを見せたものの、96-103で敗戦を喫した。

プレーオフ敗退となったレイカーズは、ドンチッチが28得点7リバウンド9アシスト、八村が5本の3ポイントを含む23得点に4リバウンド1ブロック、レブロンが22得点7リバウンド6アシスト、リーブスが12得点5リバウンドを記録した。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 96-103 ミネソタ・ティンバーウルブズ



LAL|22|27|31|16|=96



MIN|31|28|22|22|=103

