¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¡È¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÁ°È±¡É¤Ë¡ÄLA¤Ç¤ß¤»¤¿¸ÄÀÇÉ¥Ø¥¢¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¡ÈÁ°È±¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ø¥¢¡¼¡É¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤!?¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¡È¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÁ°È±¡É¥Ø¥¢
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±ÆÃæ¤Î¸öÅÄ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£4·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDance in the rain¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Îºî¶Ê¼Ô¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÁ°È±¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ø¥¢¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤¦¤Í¤¦¤Í¤È¤·¤¿Á°È±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤¯¤ß¤Á¤ã¤ó¤ä¤«¤é¤ä¤Í¡×¤È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£5·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤!?¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¡È¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÁ°È±¡É¥Ø¥¢
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±ÆÃæ¤Î¸öÅÄ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£4·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDance in the rain¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Îºî¶Ê¼Ô¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÁ°È±¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ø¥¢¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤¦¤Í¤¦¤Í¤È¤·¤¿Á°È±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤¯¤ß¤Á¤ã¤ó¤ä¤«¤é¤ä¤Í¡×¤È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£5·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£