マイボトルで京都観光をよりサステナブルに！レアル「Rinnオリジナルタンブラー」

レアル「Rinnオリジナルタンブラー」

販売価格:2,880円(税込)

内容量 :300ml

カラー :ホワイト・ブラック・ネイビー

販売場所:Rinnホテル

※一部ホテル除く

レアルは、京都市内でホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ50棟、合計71棟412室(2025年4月時点/開業予定を含む)を展開。

今回、同社が運営する「Rinn」ブランドホテルにおいて、「Rinnオリジナルタンブラー」の販売を開始しました。

●持続可能な観光を目指した取り組み

「Rinn」ブランドでは、SDGsの目標である「つくる責任、つかう責任」および「海の豊かさを守ろう」を念頭に、プラスチックごみの削減に取り組んでいます。

具体的には、水のペットボトル廃止※や、環境配慮型アメニティの採用を実施。

また、京都市内では、市営・民間施設や神社仏閣などに給水機が設置されており、外出先でもマイボトルで給水が可能な環境が整備されています。

Rinnブランドのホテルでも、水のペットボトルの客室設置廃止に伴い、各施設にウォーターサーバーを設置しています。

このような環境を活用し、オリジナルタンブラーを販売することで、宿泊ゲストの皆様にエコな旅を楽しめる選択肢を提案します。

●京都の未来を守るために

観光需要が高まる中、同社は京都の街並みや環境資源を守りながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続していきます。

「Rinnオリジナルタンブラー」の販売は、その一環として、お客様とともに環境保全に貢献できる取り組みとして位置付けています。

※一部施設を除く

Rinnオリジナルタンブラー(2)

