2ÂåÌÜ¥³¥á¥Ã¥È¤µ¤ó¤«¤é47Ç¯¡Ä¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÁ´À¹´ü¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¡ª°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡4·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÂç¾ìµ×Èþ»Ò(65)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸½Ð±é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤Ç¼«»£¤ê¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈþÈ©¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡Âç¾ì¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¡Ö¿´¤¬¡¡¤®¤å¡¼¤¦¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¾ìµ×Èþ»Ò¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¡¢¤¤¤ÄÏ·¤±¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖÁ´À¹´ü¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¾ì¤Ï1975Ç¯¤ÎËÙ±Û¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£78Ç¯ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥á¥Ã¥È¤µ¤ó¡×(TBS)¤Ç2ÂåÌÜ¥³¥á¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£