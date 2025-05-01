µµÍüÏÂÌé¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ö¶Á¤«¤Ê¤¤¤È¶Á¤¯¤Þ¤Ç¡×
µµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤¬30Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¹¥¤¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥²¥¹¥È¤ÎµµÍü¤ÏMC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¤Î»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö·ë¹½·ù¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤ª»¥¡×¤ÈÉô²°Æâ¤Ë¤ª»¥¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤ÈÉô²°Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶Á¤¯¤«¶Á¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÈÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤ÆÎî¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¶Á¤«¤Ê¤¤¤È¶Á¤¯¤Þ¤Ç¡Ê¤¿¤¿¤¯¡Ë¡×¤È¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍÊÑ¤ÊÏÃ¡¢°ìÅÙ¤ª»¥¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ç¡¢¾å¤Ë¥é¥¤¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¯¤Ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¥¤¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¤¤¿¤éÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤â¹ðÇò¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¸ò¾Ä¤·¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÉô²°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£