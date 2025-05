女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON』は、少女・女性マンガ、TL、BLなど、10代〜30代の女性が楽しめる幅広いジャンルの作品を専門として提供しています。

BeLTOON『ゴールデンウィーク限定キャンペーン』

女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON』は、少女・女性マンガ、TL、BLなど、10代〜30代の女性が楽しめる幅広いジャンルの作品を専門として提供。

また、韓国で一番人気のBL作品などオリジナル作品も充実しており、多様なBL作品を楽しむことができるサービスです。

現在、BeLTOONでは『ゴールデンウィーク限定キャンペーン』を開催中です。

年に一度のスペシャルなキャンペーンです!

【ウェブトゥーンを読むならBeLTOON!!ゴールデンウィーク限定 1,000話以上無料・増量キャンペーン!】

■【ゴールデンウィーク感謝祭】BeLTOON独占作品特集:600話以上無料・MAX50%OFF!!

よそでは読めない!BeLTOONオリジナル独占作品を600話以上無料で読めます。

世界8カ国同時連載作品を含め、BeLTOONの自信作を今すぐチェックしてみてください。

キャンペーン期間:2025年4月25日 12:00〜2025年5月7日 12:00

■連載作品を楽しもう!ゴールデンウィークリレーで読書週間

連載作品をお得に楽しもう!読書週間中にその日更新された連載作品を購入すると、作品に使ったポイントの10%が貯まります。

貯まったポイントは翌日の昼12:00に還元!このポイントを使って、またその日の連載作品をお得に購入できます!

キャンペーン期間:2025年4月29日 00:00〜2025年5月5日 12:00

ゴールデンウィークリレーで読書週間

■祝日はボーナスポイントをプレゼント!&毎日ルーレットでボーナスポイントをGET!

祝日には特別なプレゼント!5月3日〜6日は毎日50ボーナスポイントをもれなくプレゼントされます。

さらに、ミッションをクリアすると追加ボーナスポイントがGETできるルーレットも忘れずにチェックしてください!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1,000話以上無料!BeLTOON『ゴールデンウィーク限定キャンペーン』 appeared first on Dtimes.