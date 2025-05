【イズナ】 2026年1月 発売予定 価格:25,980円

本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より百鬼夜行連合学院所属、忍術研究部の「イズナ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

鮮やかな着物の花柄や、大きくてモフモフした尻尾の造形が再現され、ハツラツとした姿が表現されている。「イズナ流スーパー忍具」も花柄やストラップなどが細かく造形されている。

スケール:1/7

サイズ:全高約230mm

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.