美容誌『美ST』 2025年6月号に広告掲載！空メディック「NMN 30000+ plus SHIKA PLACENTA EX」「NMN24000+冬虫夏草」

空メディック「NMN 30000+ plus SHIKA PLACENTA EX」「NMN24000+冬虫夏草」

美ST6月号表紙と広告掲載ページ

空メディックが自社人気ブランド「Reiperfect(レイパーフェクト)」シリーズの人気サプリメント「NMN 30000+ plus SHIKA PLACENTA EX」「NMN24000+冬虫夏草」を、40-50代の美容感度の高い読者に支持される『美ST』6月号に広告掲載。

◆掲載商品の概要

(1) NMN 30000+ plus SHIKA PLACENTA EX

【商品】Reiperfect NMN 30000+ plus SHIKA PLACENTA EX

特徴 :ドリンクタイプでNMN1,000mg/本。

鹿プラセンタ・冬虫夏草・コラーゲンなど11種の美容成分配合。

内容量 :50mL×10本

希望小売価格:60,000円(税込)

(2) NMN24000+冬虫夏草

【商品】Reiperfect NMN24000+冬虫夏草

特徴 :1日3カプセルの簡単摂取。

純度99%のNMNに

冬虫夏草・鹿プラセンタ・コラーゲンを高配合。

内容量 :90カプセル

希望小売価格:62,000円(税込)

◆ブランド概要(Reiperfect)

広告掲載ページ

「美容と健康の“パーフェクト”を追求する」ことを使命に、高純度NMN・希少原料を採用し、日本の健康食品製造工場の中でも特に信頼の食品品質安全規格認証を取得した高い技術を持つ国内工場にて生産しているこだわりのサプリメントブランド。

美容医療レベルの先端研究を日常のセルフケアに落とし込み、年齢に左右されないライフスタイルを提案します。

