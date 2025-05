約4割はプレゼントをあげると回答！ジー・プラン「オクルヨ(ocruyo)　母の日ギフトに関する意識調査」

ジー・プランは、ビッグローブと共同運営する贈り物・ギフトの口コミサイト「オクルヨ(ocruyo)」にて「母の日ギフトに関する意識調査」を実施しました。

■母の日にプレゼントをあげると回答した人は約4割

母の日にはなにをしますか?という質問では、「プレゼントをあげる」が最も多く38.1%、「何もしない」が31.7%、次いで「一緒に食事をする」が16.4%という結果となりました。

母の日には何をしますか?

■もらって嬉しいプレゼント1位は「お菓子・スイーツ」

748名の女性を対象にした調査によると、母の日に貰って嬉しいプレゼントとして最も人気があったのは「お菓子・スイーツ」(51.4%)でした。

次いで、「お花」(30.6%)、「アクセサリー」(20.8%)という結果になりました。

(複数回答可)

母の日にもらって嬉しいものは?

■約3割が母の日に「自分用のご褒美を買ったことがある」と回答

また、母の日に自分のご褒美を買ったことはありますかという質問では、「買ったことがある」と回答した人が約7割でした。

また、買ったことがある人に何を買ったことがあるか聞いたところ、「お菓子・スイーツ」が断トツの1位でした。

※ocruyoでは母の日に贈るおすすめプレゼントを「アイテム」「年代」「予算」でランキング形式で紹介しています。

■約5割の家庭が親の母の日ギフトは「妻が準備する」と回答

また、親に贈る母の日ギフトに関する調査も行った結果、両方の親の分を妻が準備する家庭が49.4%と一番高く、次いで「妻は妻の親・旦那が旦那の親の分を準備する」という回答が25.3%でした。

また、14%以上の家庭が「子供(孫)」が準備すると回答しました。

親の母の日ギフトは誰が準備する?

■夫婦間で夫婦間の認識のギャップあり?男性の約7割が「妻に準備してほしい」。

女性の約3割が「私も母だからプレゼントが欲しい」

母の日のプレゼントに関して旦那(妻)に求めることはありますか?という質問(複数回答可)では、65.3%の男性が「妻にプレゼントを準備してほしい」と回答。

一方で、約3割の女性は「私も母だからプレゼントが欲しい」と回答しました。

約半数の妻がすでに両方の親のギフトを準備していることから、自分だけがプレゼントを用意することへの不公平感や、自分も母の日に感謝を伝えられたいという期待を示唆している可能性が考えられます。

母の日ギフトに関して妻に求めることは?

母の日ギフトに関して旦那に求めることは?

■調査概要

調査名 :母の日ギフトに関するアンケート

調査期間:2025年3月3日〜3月10日

調査方法:インターネット調査

調査対象:男女2,578名

対象地域:全国

※本レポートでは小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計値は必ずしも 100%とならない場合があります。

■調査項目一覧

・母の日にもらって嬉しいもの(MA)

・母の日ギフトにどれか1つ選べるとしたら何がいいか(SA)

・母の日ギフトは義母にもあげるか(SA)

・義母に母の日ギフトをあげない理由(MA)

・母の日に買ったことがあるご褒美ギフト(MA)

・親の母の日ギフトを準備する人(SA)

・母の日ギフトに関して旦那(妻)に求めること(MA)

・母の日にすること(MA)

・父の日にすること(MA)

・父の日ギフトをあげない理由(SA)

出典元:https://gift.biglobe.ne.jp/columns/36/

オクルヨ(ocruyo)調べ

