ぬいぐるみや日用雑貨、人気アニメのキャラクターグッズなど、豊富なラインナップを展開するセガプライズ。

今回は2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”激戦」を紹介します!

セガプライズ「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”激戦」

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約15×17cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、「五条悟」を立体化したフィギュアが登場。

”Luminasta”シリーズならではの造形で、細部まで作り込まれています!

戦闘中の「五条悟」を表現した、臨場感ある表情。

勢いでなびく衣装と髪の毛も、細やかに再現されています。

また、台座部分に破壊された神社の境内と石畳をレイアウトした、激しい戦闘シーンを切り取ったデザインもポイント。

ポーズに合わせた衣装のシワで、動きを感じる仕上がりです!

どの角度から見ても、圧倒的な臨場感のあるフィギュア。

単体でも、ほかのフィギュアと組み合せて飾っても楽しめるプライズです!

激しい戦闘シーンが表現された「五条悟」のフィギュア。

セガプライズの「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”激戦」は、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 戦闘の激しさを物語るリアルな造形!セガプライズ「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”激戦」 appeared first on Dtimes.