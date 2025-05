サンリオの「ハローキティ」とミュージシャン・YOSHIKI氏がコラボした「yoshikitty」のグッズが、セガプライズに登場。

ジャケットの色違い3色のバリエーションで、キュートな「ハローキティ」とカッコイイYOSHIKI氏の魅力をあわせ持つぬいぐるみになっています☆

セガプライズ サンリオ「yoshikitty ぬいぐるみ」

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660521

© 2025 Japan Music Agency Co., Ltd

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約8×4×15cm

種類:全3種(RED、WHITE、BLACK)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と、人気アーティストYOSHIKI氏がコラボレーションした「yoshikitty」

ウィンクした表情がクールなぬいぐるみになって、セガプライズに登場です!

「ハローキティ」のトレードマークである赤いリボンはそのままに、髪色やメイクはYOSHIKI氏のよう。

手にはバラの花を持ち、ウィンクでみんなを魅了しています。

ジャケットの色違いで、3種類のバリエーションを展開。

情熱的なRED、シンプルなWHILE、シックなBLACKと異なる印象もポイントです☆

色違い3色のバリエーションで展開される「yoshikitty」のぬいぐるみ。

セガプライズの「yoshikitty ぬいぐるみ」は、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

